Tomori ha rifiutato il Tottenham: cosa cambia per il Milan in difesa e cosa può accadere entro lunedì

Niente ritorno in Premier League per il difensore inglese: decisiva la volontà del giocatore. Cambia il futuro di Pavlovic? La strategia in difesa.

Il Milan è protagonista sul mercato con tanti movimenti in entrata e in uscita. Al termine della sessione di gennaio Sergio Conceiçao si troverà una squadra differente, almeno in parte.

Oltre all'attacco, rivoluzionato con l'addio di Morata e l'arrivo di Gimenez, anche in difesa il club rossonero si è mosso. Non tutte le operazioni che aveva in mente però le riuscirà a portare a termine, soprattutto per quanto riguarda le cessioni visto che Fikayo Tomori sembra destinato a rimanere.

Il giocatore inglese è stato per tutto il mese di gennaio con la valigia pronta e l'ultima possibilità era il Tottenham, destinazione che però non ha convinto Tomori.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra il Tottenham e il Milan era stato trovato l'accordo ma nelle ultime ore è arrivata la decisione dell'ex Chelsea. Ecco come si ridisegnerà la difesa rossonera e cosa potrebbe ancora succedere nei prossimi giorni.