Tecnologia, innovazione e AI: Juventus presenta la Forward Squad 2026/2027

È lì dove a fine Ottocento si è cominciato a riparare veicoli e materiale ferroviario, tra Porta Nuova e Porta Susa, che la Juventus rinnova il proprio ruolo di locomotrice dell’innovazione. Tra le alte e storiche mura delle OGR di Torino – oggi polo tecnologico e sede di un acceleratore di impresa -, il club bianconero ha presentato la Forward Squad 2026/27, il secondo gruppo di startup che prenderà parte al programma di open innovation Juventus Forward. Lo ha fatto durante Wave, conferenza dedicata alla tecnologia e all'innovazione e appuntamento di rilievo internazionale, organizzata da Vento, realtà di venture capital sostenuta da Exor. Ed ecco che tutto si tiene: radici, famiglia, ambizione alla crescita e tensione all’innovazione.

E tutto, davvero, si tiene. Perché il progetto Forward Squad è allo stesso tempo emblema di ciò che Juventus è stata, vuole essere e sarà nel prossimo futuro. Dalle scrivanie al campo, il legame è più stretto di quanto si possa immaginare. D’altronde, il programma parte dalla più semplice delle questioni: cosa serve al club? Quali sono i bisogni di ogni area e come migliorare il lavoro di tutti? La risposta è tanto articolata quanto efficace: una squadra di startup. Selezionata dopo una fase di scouting, una sorta di calciomercato aziendale. Ognuna di queste è scelta perché risponda ad una precisa necessità di Juventus: sia questa legata alle performance atletiche e, quindi, al lato più sportivo; oppure alla gestione aziendale.

E poi ci sono le persone, aspetto da non sottovalutare e più volte rimarcato durante la presentazione. C’è chi ha partecipato alla prima squad e ne tesse le lodi, chi farà parte della seconda e guarda con entusiasmo alla prossima collaborazione. Il capitano – così è stato definito e non è difficile comprenderne il motivo -, è Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer di Juventus. Ci sono, poi, Carolina Chiappero (Juventus Innovation Manager) e Duccio Ferrari Bravo (Head of Sport Science & R&D). La prima si occupa principalmente delle startup dell’area Corporate Innovation, il secondo di quelle Sport Performance.