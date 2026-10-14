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Tecnologia, innovazione e AI: Juventus presenta la Forward Squad 2026/2027

Serie A
Juventus

Presentata la Forward Squad 2026/27, il secondo gruppo di startup che prenderà parte al programma di open innovation Juventus Forward.

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È lì dove a fine Ottocento si è cominciato a riparare veicoli e materiale ferroviario, tra Porta Nuova e Porta Susa, che la Juventus rinnova il proprio ruolo di locomotrice dell’innovazione. Tra le alte e storiche mura delle OGR di Torino – oggi polo tecnologico e sede di un acceleratore di impresa -, il club bianconero ha presentato la Forward Squad 2026/27, il secondo gruppo di startup che prenderà parte al programma di open innovation Juventus Forward. Lo ha fatto durante Wave, conferenza dedicata alla tecnologia e all'innovazione e appuntamento di rilievo internazionale, organizzata da Vento, realtà di venture capital sostenuta da Exor. Ed ecco che tutto si tiene: radici, famiglia, ambizione alla crescita e tensione all’innovazione.

E tutto, davvero, si tiene. Perché il progetto Forward Squad è allo stesso tempo emblema di ciò che Juventus è stata, vuole essere e sarà nel prossimo futuro. Dalle scrivanie al campo, il legame è più stretto di quanto si possa immaginare. D’altronde, il programma parte dalla più semplice delle questioni: cosa serve al club? Quali sono i bisogni di ogni area e come migliorare il lavoro di tutti? La risposta è tanto articolata quanto efficace: una squadra di startup. Selezionata dopo una fase di scouting, una sorta di calciomercato aziendale. Ognuna di queste è scelta perché risponda ad una precisa necessità di Juventus: sia questa legata alle performance atletiche e, quindi, al lato più sportivo; oppure alla gestione aziendale. 

E poi ci sono le persone, aspetto da non sottovalutare e più volte rimarcato durante la presentazione. C’è chi ha partecipato alla prima squad e ne tesse le lodi, chi farà parte della seconda e guarda con entusiasmo alla prossima collaborazione. Il capitano – così è stato definito e non è difficile comprenderne il motivo -, è Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer di Juventus. Ci sono, poi, Carolina Chiappero (Juventus Innovation Manager) e Duccio Ferrari Bravo (Head of Sport Science & R&D). La prima si occupa principalmente delle startup dell’area Corporate Innovation, il secondo di quelle Sport Performance.

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    La prima Juventus Forward Squad

    La prima Juventus Forward Squad è stata presentata ufficialmente l'11 febbraio 2026, all'Allianz Stadium, durante l'evento Forward. In Play – Innovation Takes the Field. Le undici startup selezionate sono state: Ochy, KineMo, Valor Vision, SportHype, i-BrainTech, Soccerment, Penguinpass, Lingopal, YouDub Studio, Profound, DHTA Sports. Ognuna di queste, in ambito sportivo o aziendale, ha dato il suo contributo. Aumentando il ventaglio di dati da analizzare, oppure sistematizzando e velocizzando alcuni processi interni. Ecco, dettaglio magari scontato ma ugualmente da sottolineare: risparmiare tempo vuol dire impiegarlo in maniera migliore, razionalizzare. In un mondo che viaggia a velocità a cui è difficile stare dietro, questo può fare la differenza. 

    Per andare nello specifico, le undici realtà operano in ambiti diversi, dalla preparazione atletica alla comunicazione digitale. Ochy, KineMo e Valor Vision utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare i movimenti degli atleti e contribuire alla prevenzione degli infortuni; SportHype e i-BrainTech si concentrano sulle prestazioni mentali e cognitive, mentre Soccerment sviluppa strumenti avanzati di analisi calcistica. Sul fronte aziendale, Penguinpass si occupa della gestione di eventi e ospiti, Lingopal e YouDub Studio di traduzioni e doppiaggio multilingue, Profound della visibilità dei marchi nei sistemi di intelligenza artificiale e DHTA Sports della creazione e valorizzazione delle identità digitali degli sportivi.

    Di questa prima esperienza ha parlato Giorgio Chiellini: “Questa prima stagione mi ha davvero colpito. Forward era un progetto che avevamo immaginato e vederlo diventare realtà è stato molto gratificante. Ciò che mi ha colpito di più delle startup è stata la loro determinazione a migliorarsi continuamente, l'entusiasmo nel lavorare con noi e la capacità di trasformare ogni sfida in un'opportunità di crescita. È proprio questo lo spirito che vogliamo portare avanti con la nuova Forward Squad”. E poi c’è la ricaduta concreta: “Le startup riescono a risolvere dei problemi quotidiani, che sembrano piccole grandi cose, ma che grazie all’innovazione riesci a far funzionare nel migliore dei modi. Con alcune di queste si continuerà a lavorare”.

  • La seconda Forward Squad

    Torniamo al presente, al 9 ottobre 2026 e alla presentazione della seconda Juventus Forward Squad. A precederla di 24 ore, un incontro tra le realtà dell’anno precedente e quelle attuali. Un momento di team building culminato con una visita alle strutture della Continassa. La squadra che visita e conosce le strutture su cui è chiamata ad avere un impatto reale: sempre per quel discorso che tutto si tiene e che il passo tra startup, campi da gioco e impatto concreto può essere decisamente più breve di quanto ci possa aspettare.

    E la sfida lanciata dalle OGR è di continuare così. Anzi, fare ancora meglio. La presentazione delle undici startup della stagione 2026/2027 è stata anticipata da una tavola rotonda, moderata da Carolina Chiappero, che ha riunito rappresentanti della precedente e della nuova edizione della Forward Squad: Julia Nasi, Strategic Partnership Advisor di Veevi (Forward Squad 2025/26); Verena Papik, Chief Emotion Officer di Talkalytics, e Roma van der Walt, CEO e Founder di Vitelle (entrambe parte del Forward Squad 2026/27); e Flora Bell, Managing Director di TPF Labs presso The Players Fund. In questo contesto c’è stata la condivisione di ciò che è stato nell’anno precedente e di ciò che potranno dare i nuovi ingressi. Tra i tanti snocciolati durante il dialogo, un concetto chiave: quello di vantaggio competitivo. Quello che Juventus può accumulare, rispetto al panorama dei club calcistici, attraverso l’innovazione: non un vezzo, dunque, ma la costante ricerca dell’eccellenza e la volontà di essere pionieri.

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  • Juventus Forward Squad 2026GOAL

    Le startup della stagione 2026/2027

    Ecco, infine, la lista delle undici startup che andranno a comporre la Juventus Forward Squad 2026/2027:

    Sport Performance

    • ForceTeck: spin-off dell'Università di Bath che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare la biomeccanica dei calciatori attraverso semplici video realizzati con uno smartphone. Aiuterà Juventus a migliorare le prestazioni e ridurre il rischio di infortuni.
    • NUHPRO: azienda italiana FoodTech che sviluppa soluzioni nutrizionali personalizzate. Per Juventus realizzerà una formulazione proteica pre-allenamento studiata per migliorare performance, recupero e tollerabilità digestiva degli atleti.
    • Vitelle: particolarmente interessante è il progetto di Vitelle, startup fondata da Roma van der Walt, ex atleta professionista di pentathlon moderno, disciplina nella quale ha rappresentato la Germania per sette anni, oggi imprenditrice ed esperta di fisiologia dell’esercizio. Vitelle collaborerà con Juventus Women per migliorare il monitoraggio della salute e delle prestazioni delle calciatrici, con particolare attenzione agli aspetti ormonali. L’obiettivo è superare le valutazioni generiche legate alle fasi del ciclo mestruale, analizzando nel tempo i dati fisiologici di ogni atleta per costruire profili individuali e fornire allo staff medico e tecnico strumenti più precisi a supporto delle decisioni.
    • Vokalo: introduce la comunicazione vocale nell'analisi calcistica. Attraverso dispositivi indossabili registra le conversazioni tra giocatori in campo, sincronizzandole con i video per analizzare l'organizzazione e le dinamiche di squadra.

    Corporate Innovation

    • CrowdIQ: utilizza immagini ad alta risoluzione e intelligenza artificiale per analizzare la presenza e i comportamenti degli spettatori allo stadio, raccogliendo dati utili a migliorare l'esperienza dei tifosi e le opportunità commerciali.
    • Kanoa Solutions: sviluppa tecnologie per ridurre i consumi idrici ed energetici degli edifici. Per Juventus sperimenterà filtri ad alta efficienza per i rubinetti, con l'obiettivo di ridurre il consumo d'acqua fino al 35%.
    • SuperQuickQuestion: piattaforma che permette ai tifosi di partecipare a videochiamate di 60 secondi con gli atleti, attraverso iniziative promozionali e programmi fedeltà. Juventus ne testerà il potenziale per coinvolgere i sostenitori a livello globale.
    • Talkalytics: sostituisce i tradizionali questionari con sondaggi vocali, utilizzando l'intelligenza artificiale per analizzare le emozioni espresse. Juventus la impiegherà per raccogliere feedback su matchday, membership e iniziative commerciali. Verena Papik, imprenditrice ed esperta di marketing digitale, è la fondatrice e CEO di Talkalytics. È stata una delle prime figure dirigenziali di Musical.ly, entrando nell'azienda come prima dipendente europea e guidandone l'espansione nel mercato europeo. Ha contribuito alla crescita internazionale della piattaforma, acquisita nel 2017 da ByteDance per circa un miliardo di dollari e successivamente integrata in TikTok nel 2018.
    • Vivilo: piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che riconosce le persone presenti in foto e video degli eventi, creando gallerie personalizzate e semplificando la distribuzione dei contenuti digitali.
    • WisyPlan: piattaforma AI che integra documenti, progetti, dati e comunicazioni relativi alla gestione degli immobili e delle infrastrutture. Aiuterà Juventus a velocizzare i processi decisionali e le attività di gestione delle strutture.
    • Zaro: sviluppa infrastrutture aziendali basate sull'intelligenza artificiale. Per Juventus realizzerà un Media Desk intelligente, capace di raccogliere e organizzare le menzioni del club, semplificando il lavoro quotidiano dell'ufficio stampa.

    E allora si torna al punto di partenza, alle OGR. Dove un tempo si riparavano locomotive, oggi si lavora per costruire il futuro. Cambiano gli strumenti, le competenze, le ambizioni. Resta, però, la volontà di migliorarsi, di non fermarsi a ciò che già funziona. Juventus Forward nasce anche da qui: dalla convinzione che l'innovazione non sia un esercizio di stile, ma un percorso quotidiano, fatto di esigenze concrete, soluzioni da sperimentare e nuove opportunità da cogliere. Dentro e fuori dal campo.

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