Svelato il progetto del Generali Stadium: tutto sul nuovo stadio di Milan e Inter da 71.500 posti

Ecco il nuovo stadio di Milan e Inter: il progetto è stato svelato in un comunicato ufficiale, con tutti i dettagli e tutte le caratteristiche dell'impianto che ospiterà le partite casalinghe dei due club milanesi.
La presentazione dello stadio è inoltre andata in scena in un evento svoltosi nel Cortile delle Armi all'interno del Castello Sforzesco, a Milano, alla presenza tra gli altri dei presidenti di Inter e Milan, Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni, e di Katherine Ralph, managing director di Oaktree.
Il nome dello stadio, grazie a una partnership di naming rights con Generali, sarà Generali Stadium. L'impianto avrà una capienza di 71.500 spettatori.
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