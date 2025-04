Supercoppa Italiana e finale di Coppa Italia, Conceicao merita la riconferma al Milan?

Conceicao continua a ballare sulle montagne russe: malissimo in campionato ma può vincere il secondo trofeo in pochi mesi.

Non ci si può sorprendere del Milan visto a San Siro contro l'Inter, di grandi serate, la squadra rossonera, ne ha vissute tante in questa stagione, nonostante i risultati nel complesso deludenti.

Il Milan adesso ha la possibilità concreta di vincere il suo secondo trofeo stagionale dopo il trionfo in Supercoppa a gennaio. Un vero e proprio paradosso per Sergio Conceicao, che può chiudere la sua esperienza in rossonero dopo pochi mesi ma con due coppe vinte.

Ma come è da valutare quindi l'operato del tecnico portoghese? Pesa di più il rendimento avuto in campionato e l'eliminazione in Champions League o il percorso fatto nelle altre coppe? Senza dubbio, dopo un'avventura complicata per tanti motivi, Conceicao spera in un finale ben diverso da quello prospettato nell'ultimo periodo. La grande domanda adesso che lo stesso club sarà costretto a farsi, merita la riconferma?