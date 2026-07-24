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SummervilleGetty Images
Redazione Goal

Summerville all'Al Hilal, beffa e sfottò social per la Roma: "Tutte le strade portano a Ryiad"

Calciomercato
Roma
West Ham United
Al Hilal
C. Summerville
Premier League

L'olandese si trasferisce all'Al Hilal di Simone Inzaghi. E il club saudita prende in giro la Roma nel video che lo annuncia.

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Ora è ufficiale: Crysencio Summerville è un nuovo giocatore dell'Al Hilal. L'olandese, che era stato a un passo dalla Roma, che aveva offerto 46 milioni di euro al West Ham, alla fine ha accettato la corte del club arabo allenato da Simone Inzaghi, che l'ha spuntata per una cifra superiore ai 70 milioni di euro.

L'annuncio è arrivato anche sui social, dove la società saudita si è fatta nuovamente beffa dei capitolini.

  • I COMUNICATI UFFICIALI

    Il comunicato dell'Al Hilal: "Il Consiglio di Amministrazione del Club Al-Hilal, presieduto dal Principe Nawaf bin Saad, ha completato le procedure per il trasferimento del centrocampista olandese Crysencio Summerville, proveniente dal club inglese West Ham United, affinché, in base al contratto, rappresenti la prima squadra di calcio dell’Al-Hilal per un periodo di quattro anni".

    Il comunicato del West Ham: "Il West Ham United conferma che Crysencio Summerville si è trasferito a titolo definitivo al club saudita Al Hilal. Il ventiquattrenne nazionale olandese lascia il club dopo aver collezionato 56 presenze e realizzato otto gol con gli Hammers nell'arco di due stagioni, in seguito al suo arrivo dal Leeds United nell'estate del 2024. Il West Ham United ringrazia Crysencio per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro".


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  • BEFFA SOCIAL

    Nel video annuncio sui social di Summerville, l'Al Hilal ha parafrasto la classica frase "Tutte le strade portano a Roma", sostituendo a Roma Ryiad, la città in cui gioca il club saudita: "Tutte le strade portano a Ryiad".



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  • LE CIFRE

    Per battere la concorrenza della Roma, l'Al Hilal ha messo sul piatto un'offerta da 64 milioni di euro di base fissa più circa 11 milioni di bonus, per un totale di circa 75 milioni di euro. Un'offerta monstre che ha superato i 46 milioni messi sul piatto dai giallorossi.

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