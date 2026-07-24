Summerville all'Al Hilal, beffa e sfottò social per la Roma: "Tutte le strade portano a Ryiad"

Ora è ufficiale: Crysencio Summerville è un nuovo giocatore dell'Al Hilal. L'olandese, che era stato a un passo dalla Roma, che aveva offerto 46 milioni di euro al West Ham, alla fine ha accettato la corte del club arabo allenato da Simone Inzaghi, che l'ha spuntata per una cifra superiore ai 70 milioni di euro.

L'annuncio è arrivato anche sui social, dove la società saudita si è fatta nuovamente beffa dei capitolini.