Summerville all'Al Hilal, beffa e sfottò social per la Roma: "Tutte le strade portano a Ryiad"

Il comunicato dell'Al Hilal: "Il Consiglio di Amministrazione del Club Al-Hilal, presieduto dal Principe Nawaf bin Saad, ha completato le procedure per il trasferimento del centrocampista olandese Crysencio Summerville, proveniente dal club inglese West Ham United, affinché, in base al contratto, rappresenti la prima squadra di calcio dell’Al-Hilal per un periodo di quattro anni".
Il comunicato del West Ham: "Il West Ham United conferma che Crysencio Summerville si è trasferito a titolo definitivo al club saudita Al Hilal. Il ventiquattrenne nazionale olandese lascia il club dopo aver collezionato 56 presenze e realizzato otto gol con gli Hammers nell'arco di due stagioni, in seguito al suo arrivo dal Leeds United nell'estate del 2024. Il West Ham United ringrazia Crysencio per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro".