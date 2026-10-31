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Antonio Torrisi

Su NOW arriva un Derby da Paura: scopri come vedere Milan-Inter in streaming!

Serie A
Milan vs Inter
Milan
Inter

San Siro protagonista del match tra i rossoneri e i nerazzurri: tutte le informazioni per seguire il Derby di Milano su NOW.

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

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✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

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MIL

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Serie A

31 ott 2026

INT

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Un Halloween “da paura” a San Siro: Milan e Inter si sfidano per il primo Derby di Milano della stagione in Serie A.

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Tutto al terzo impegno in una settimana: i rossoneri hanno sfidato l’Udinese e il Bologna, l’Inter, invece, Fiorentina e Venezia.

Ma il Derby di Milano vale molto di più, ovviamente: negli ultimi dieci incontri i rossoneri hanno cinque Derby, con i nerazzurri che non vincono dall’aprile del 2024, ovvero dal Derby della seconda stella.

Milan-Inter è su NOW: tutte le informazioni per guardare la partita.

  • QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER: DATA E ORARIO

    Milan-Inter è in programma sabato 31 ottobre 2026 a San Siro: il Derby di Milano inizia alle ore 20:45.

  • COME VEDERE MILAN-INTER IN STREAMING SU NOW

    Come detto, Milan-Inter è in streaming su NOW: su NOW è possibile seguire 3 partita per ogni giornata di Serie A e 114 match in tutta la stagione.

    Su NOW, tra l’altro, 30 delle migliori 76 partite dell’intero campionato e tra queste Big Match come Roma-Juventus, alla sedicesima giornata, e Inter-Milan, alla ventiquattresima giornata.

    Per seguire Milan-Inter in streaming basta acquistare il PASS SPORT, pacchetto che permette di guardare gli eventi sportivi di Sky.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. È possibile perfezionare un abbonamento da 34,99 euro per il PASS SPORT mensile e da 24,99 euro al per l’abbonamento con vincolo annuale. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Gol. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A LBA, la pallavolo, la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Napoli, il rugby e tanti altri eventi.

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