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ACF Fiorentina v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Spareggio salvezza e cosa succede se due o più squadre finiscono a pari punti in Serie A? Cosa dice il regolamento e i criteri

Serie A
Lecce vs Atalanta
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Hellas Verona vs Fiorentina
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Cremonese vs Bologna
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Dalla doppia sfida senza supplementari alla classifica avulsa: i criteri ufficiali per decidere salvezza e retrocessioni in caso di arrivo a pari punti dopo 38 giornate di campionato.

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Il finale della Serie A entra nella fase decisiva e a otto turni dal termine la lotta per non retrocedere si intreccia con scenari complessi legati agli arrivi a pari punti.

Secondo il regolamento, quando due o più squadre chiudono il campionato appaiate nella zona salvezza, non basta la semplice classifica generale: entrano in gioco spareggi, scontri diretti e criteri specifici che possono determinare la permanenza o la retrocessione in Serie B.

La casistica varia in base al numero di squadre coinvolte e alla posizione in classifica, con una distinzione chiave tra il 17° e il 18° posto e tutte le altre situazioni.

Ma come funziona in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre?

  • SPAREGGIO SALVEZZA: QUANDO SI GIOCA E COME FUNZIONA

    Come stabilito dal regolamento FIGC dalla stagione 2022/2023, in caso di parità di punti tra la 17ª e la 18ª classificata, la permanenza in Serie A viene decisa tramite spareggio.

    La norma prevede una doppia sfida, andata e ritorno, con la gara di ritorno disputata in casa della squadra meglio posizionata secondo la classifica avulsa.

    La squadra che si aggiudica la permanenza in Serie A è determinata attraverso uno spareggio da effettuarsi sulla base di due gare di andata e ritorno, con vittoria assegnata a chi segna più reti complessive nelle due partite.

    A differenza del passato, come evidenziato dalle disposizioni aggiornate della Lega, non vale più la regola del goal in trasferta.

    Inoltre, in caso di parità totale dopo i 180 minuti, non sono previsti tempi supplementari: si procede direttamente ai calci di rigore per stabilire chi resta in Serie A e chi retrocede.


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  • TRE O QUATTRO SQUADRE A PARI PUNTI: COSA SUCCEDE

    Secondo quanto previsto dal regolamento, se le squadre coinvolte nella zona retrocessione sono tre o più, lo spareggio non si allarga ma resta limitato a due squadre.

    In questo caso si utilizza la classifica avulsa per determinare quali squadre avranno diritto a giocarsi la salvezza.

    La classifica avulsa, definita come un “mini campionato” tra le squadre interessate, tiene conto in ordine di importanza dei punti ottenuti negli scontri diretti, della differenza reti negli stessi, della differenza reti generale, del numero di goal segnati e, in ultima istanza, del sorteggio.

    Le due squadre migliori secondo questi criteri accedono allo spareggio, mentre le altre retrocedono direttamente in Serie B.


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  • LA CLASSIFICA

    A otto giornate dal termine la classifica che vede coinvolte le squadre nella lotta per non retrocedere è la seguente:

    - Parma 34 punti

    - Genoa 33 punti

    - Torino 33 punti

    - Cagliari 30 punti

    - Fiorentina 29 punti

    - Cremonese 27 punti

    - Lecce 27 punti