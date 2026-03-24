Spareggio salvezza e cosa succede se due o più squadre finiscono a pari punti in Serie A? Cosa dice il regolamento e i criteri

Il finale della Serie A entra nella fase decisiva e a otto turni dal termine la lotta per non retrocedere si intreccia con scenari complessi legati agli arrivi a pari punti.

Secondo il regolamento, quando due o più squadre chiudono il campionato appaiate nella zona salvezza, non basta la semplice classifica generale: entrano in gioco spareggi, scontri diretti e criteri specifici che possono determinare la permanenza o la retrocessione in Serie B.

La casistica varia in base al numero di squadre coinvolte e alla posizione in classifica, con una distinzione chiave tra il 17° e il 18° posto e tutte le altre situazioni.

Ma come funziona in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre?