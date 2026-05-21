Spalletti vuole il ritorno di Tognozzi alla Juventus: venerdì l’incontro con Elkann

La giornata di venerdì potrebbe segnare un passaggio decisivo per il futuro della Juventus. Come riferisce La Gazzetta dello Sport è, infatti, previsto l’incontro tra Luciano Spalletti e John Elkann, un confronto richiesto direttamente dall’allenatore toscano alla proprietà bianconera senza passare dall’amministratore delegato Damien Comolli.
Secondo quanto trapela, il tecnico intende affrontare personalmente la questione legata alla struttura dirigenziale del club dopo il finale di stagione culminato con il fallimento dell’obiettivo Champions League.