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Luciano Spalletti Juventus Verona 03052026Getty Images
Stefano Silvestri

Spalletti vuole il ritorno di Tognozzi alla Juventus: venerdì l’incontro con Elkann

Serie A
Juventus
L. Spalletti

Fissato il faccia a faccia con Elkann: nel mirino Comolli e Modesto. Il tecnico spinge per il ritorno di Tognozzi in bianconero.

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La giornata di venerdì potrebbe segnare un passaggio decisivo per il futuro della Juventus. Come riferisce La Gazzetta dello Sport è, infatti, previsto l’incontro tra Luciano Spalletti e John Elkann, un confronto richiesto direttamente dall’allenatore toscano alla proprietà bianconera senza passare dall’amministratore delegato Damien Comolli.

Secondo quanto trapela, il tecnico intende affrontare personalmente la questione legata alla struttura dirigenziale del club dopo il finale di stagione culminato con il fallimento dell’obiettivo Champions League.

  • CONFRONTO DIRETTO CON ELKANN

    Nel colloquio con Elkann, Spalletti dovrebbe chiedere cambiamenti profondi a livello societario.

    Nel mirino dell’allenatore ci sarebbero in particolare l’operato di Comolli e quello del direttore tecnico François Modesto.

    Il tecnico vorrebbe maggiore sintonia tra area sportiva e guida tecnica e ritiene necessario intervenire sull’attuale organizzazione interna della Juventus.


    La scelta di chiedere un confronto diretto con la proprietà, evitando un passaggio preliminare con Comolli, viene interpretata come un segnale forte da parte dell’allenatore, intenzionato a chiarire immediatamente la propria posizione e le condizioni per proseguire il progetto tecnico.

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  • SPALLETTI VUOLE TOGNOZZI

    Tra le richieste avanzate da Spalletti alla proprietà ci sarebbe anche il ritorno in bianconero di Matteo Tognozzi, oggi dirigente del Rio Ave.

    Il profilo dell’ex responsabile scouting juventino è particolarmente gradito al tecnico toscano, che può contare su un rapporto molto stretto con lui. Tognozzi mantiene inoltre un legame importante anche con Giorgio Chiellini, figura sempre più centrale nelle dinamiche future del club.

    Il nome di Tognozzi, però, non interessa soltanto alla Juventus. Il dirigente sarebbe seguito anche da Roma e Milan, club nei quali viene apprezzato soprattutto per il forte rapporto professionale costruito negli anni con Massimiliano Allegri.

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  • DECIDE ELKANN

    A questo punto la scelta finale spetterà a John Elkann. La proprietà dovrà decidere se assecondare le richieste di Spalletti nonostante il pesante epilogo della stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League sfumata, oppure intraprendere una strada diversa affidandosi a un nuovo allenatore.

    Nelle valutazioni della proprietà potrebbe pesare anche una frase pronunciata dallo stesso Spalletti nelle scorse settimane: “Io non sarò mai un problema per la Juve anche con due anni di contratto”.

    Proprio partendo da quelle parole, Elkann potrebbe chiedere al tecnico di anticipare la chiusura del rapporto per consentire al club di ripartire con un allenatore disposto a lavorare senza particolari richieste legate all’inserimento di uomini di propria fiducia nell’organigramma societario.

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