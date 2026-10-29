Spalletti e l'esonero che torna a risuonare alla Juventus: cosa succede dopo la sconfitta col Genoa e la posizione di Conte

I fischi, questa volta, non arrivano dall'Allianz Stadium, ma direttamente dal settore ospiti dello stadio Luigi Ferraris presidiato dai tifosi di fede bianconera che hanno assistito all'ennesima sconfitta stagionale in campionato (la terza in Serie A) della Juventus guidata dall'allenatore Luciano Spalletti.
Il successo contro il Lecce sembrava aver dato un minimo di sicurezza, tranquillità e stabilità a un ambiente che avrebbe un gran bisogno e una necessità vitale di tornare a sentirsi almeno continuo e non altalenante.
La recente storia della Vecchia Signora, tuttavia, insegna che questo periodo sta durando ormai da tanti anni e che la competitività della squadra è minata dai risultati che proseguono a non arrivare. La solidità invocata dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali stenta a giungere in casa Juventus e il progetto tecnico torna sotto accusa, assieme alla figura di Spalletti.
Il tecnico di Certaldo rischia davvero di vedere terminare anzitempo la sua esperienza nel capoluogo piemontese?