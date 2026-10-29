Spalletti e l'esonero che torna a risuonare alla Juventus: cosa succede dopo la sconfitta col Genoa e la posizione di Conte

Una situazione di grande incertezza, difficoltà e instabilità che sta portando alle dovute riflessioni da parte di tutto l'ambiente bianconero, compresi quei tifosi che, specialmente sui social, stanno sfogando la loro frustrazione invocando non solo le dimissioni di Luciano Spalletti, ma anche l'arrivo e il ritorno di Antonio Conte alla guida della Juventus.

L'allenatore salentino è libero da ogni vincolo contrattuale, si sta godendo il tempo libero, sta ricaricando le pile e sta attendendo di ricevere la giusta proposta per tornare in pista. Una proposta che sta aspettando proprio a Torino, dove vive con la sua famiglia.

I tifosi chiedono a gran voce che torni a sedersi sulla panchina della Juventus, ma lo stesso Conte ha chiarito che al momento non ci sono trattative in corso e che non ci sono, allo stato attuale dei fatti, spiragli per un ritorno immediato, a meno di offerte assolutamente convincenti e irrinunciabili.