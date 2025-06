Spagna-Italia Under 21 dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni

L'Italia Under 21 chiude il girone sfidando la Spagna: la trasmissione tv e streaming, diretta in chiaro della partita.

Due vittorie in altrettante uscite e primo traguardo raggiunto: l’Italia Under 21 si è assicurata l’approdo ai quarti di finale dei Campionati Europei di categoria.

Gli Azzurrini, dopo aver battuto all’esordio la Romania per 1-0, si sono imposti con lo stesso risultato sui padroni di casa della Slovacchia, prolungando così il loro cammino nel torneo.

Ad attenderli c’è però un’ultima partita della fase a gironi, quella contro una delle grandi favorite per la vittoria finale: la Spagna.

L'articolo prosegue qui sotto

Le due squadre arrivano al confronto a punteggio pieno e questo vuol dire che in palio ci sarà il primo posto nel Gruppo A, che vorrebbe dire affrontare nei quarti la seconda classificata del Gruppo B.

In questa pagina, tutte le informazioni su Spagna-Italia Under 21: dalle probabili formazioni, a dove seguire la sfida in diretta tv e in streaming.