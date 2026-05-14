Sorteggio playoff Serie C, le partite del Secondo turno nazionale: spicca Salernitana-Ravenna, Catania col Lecco

Catania, Brescia, Ascoli e tutte le altre formazioni ancora in corsa per la promozione in Serie B conoscono finalmente le rispettive avversarie: le prime nel caso dei siciliani, dei lombardi e dei marchigiani.

All'ora di pranzo è andato infatti in scena il sorteggio del Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, all'indomani della disputa delle gare di ritorno del Primo turno, che hanno visto la qualificazione di Ravenna, Lecco, Potenza, Salernitana e Casarano.

Le squadre coinvolte sono state suddivise in teste di serie (Catania, Brescia, Ascoli e pure il Ravenna, la migliore delle vincitrici del Primo turno guardando le classifiche dei gironi) e non teste di serie (Lecco, Potenza, Salernitana e Casarano): le formazioni del primo gruppo sono state accoppiate a quelle del secondo.