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Catania fansGetty
Stefano Silvestri

Sorteggio playoff Serie C, le partite del Secondo turno nazionale: spicca Salernitana-Ravenna, Catania col Lecco

Serie C

Decretati gli accoppiamenti del Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C: contro chi giocano il Brescia, il Catania, la Salernitana, l'Ascoli e tutte le altre squadre coinvolte.

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Catania, Brescia, Ascoli e tutte le altre formazioni ancora in corsa per la promozione in Serie B conoscono finalmente le rispettive avversarie: le prime nel caso dei siciliani, dei lombardi e dei marchigiani.

All'ora di pranzo è andato infatti in scena il sorteggio del Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, all'indomani della disputa delle gare di ritorno del Primo turno, che hanno visto la qualificazione di Ravenna, Lecco, Potenza, Salernitana e Casarano.

Le squadre coinvolte sono state suddivise in teste di serie (Catania, Brescia, Ascoli e pure il Ravenna, la migliore delle vincitrici del Primo turno guardando le classifiche dei gironi) e non teste di serie (Lecco, Potenza, Salernitana e Casarano): le formazioni del primo gruppo sono state accoppiate a quelle del secondo.

  • GLI ACCOPPIAMENTI DEL SORTEGGIO

    Questi sono gli accoppiamenti decretati dal sorteggio del Secondo turno fase nazionale dei playoff di Serie C:

    Casarano-Union Brescia

    Salernitana-Ravenna

    Potenza-Ascoli

    Lecco-Catania

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  • QUANDO SI GIOCANO LE PARTITE

    Le gare d'andata dei playoff di Serie C andranno in scena già nel fine settimana: si giocheranno domenica 17 maggio, con gli orari che verranno comunicati solamente in un secondo momento dalla Lega Pro.

    Le sfide decisive si disputeranno invece pochi giorni più tardi: mercoledì 20 maggio. Anche qui gli orari verranno ufficializzati solo in un secondo momento.

    A partire da questa fase non ci saranno più vantaggi né teste di serie.

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  • IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARITÀ

    Il regolamento di questo turno dice che le teste di serie, ancora una volta, saranno favorite. Nel senso che al termine dei 180 minuti, se il punteggio complessivo dovesse essere di parità, alla Final Four approderebbero il Catania, li Brescia, l'Ascoli e il Ravenna. Con Lecco, Potenza, Salernitana e Casarano che verrebbero dunque eliminate. Non sono previsti né i tempi supplementari né tantomeno i calci di rigore.

  • GLI ACCOPPIAMENTI DELLA FINAL FOUR

    Non solo il Secondo turno nazionale: durante il sorteggio verrà stilato anche il tabellone delle due fasi successive, ovvero semifinali e finale. Non sono infatti previsti altri sorteggi dopo questo.

    LE SEMIFINALI:

    Salernitana/Ravenna vs Casarano/Union Brescia

    Potenza/Ascoli vs Lecco/Catania

    Le partite d'andata si giocheranno in casa della Salernitana o del Ravenna, del Potenza o dell'Ascoli; quelle di ritorno in casa del Casarano o del Brescia, del Lecco o del Catania.

    Le vincenti delle due semifinali si sfideranno in finale, a caccia del quarto e ultimo pass per la Serie B dopo quelli già ottenuti da Vicenza, Arezzo e Benevento.

    Salernitana/Ravenna/Casarano/Union Brescia vs Potenza/Ascoli/Lecco/Catania

    Partite d'andata in casa di Salernitana, Ravenna, Casarano o Union Brescia, ritorno e premiazione in casa di Potenza, Ascoli, Lecco o Catania.

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