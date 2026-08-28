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Lelio Donato

"Sono preoccupato per Thuram", la confessione di Spalletti e il piano per Kessié: la Juventus deve sistemare il centrocampo

Serie A
Juventus

Il francese è alle prese con problemi fisici che ne limitano il rendimento ormai da mesi. Spalletti si dice preoccupato per Thuram, mentre la Juventus accelera per regalargli Kessié e sistemare il centrocampo.

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Alla Juventus è già scattato un allarme ma non riguarda l'infortunio di Kenan Yildiz.

Quella del turco, certo, è un'assenza pesantissima a cui però Spalletti può sopperire grazie alla grande abbondanza nel reparto offensivo.

Diverso è il discorso per quanto riguarda il centrocampo visto che contro il Parma, di fatto, il tecnico avrà a disposizione solo tre giocatori di ruolo.

A preoccupare Spalletti sono soprattutto le condizioni di Khephren Thuram. Non a caso la Juventus in queste ore sta accelerando per Franck Kessié.

  • SPALLETTI PREOCCUPATO: IL MOTIVO

    Alla vigilia di Juventus-Parma il tecnico ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per le condizioni di Khephren Thuram.

    "Sono preoccupato perché lui ha il livello da Juventus. Che ora ci sia un passo indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l'estate" ha sottolineato Spalletti.

    Ma di cosa soffre il centrocampista francese? La sua presenza è in dubbio anche contro il Parma dopo la panchina di Frosinone alla prima giornata.

    In realtà Thuram si trascina da tempo una sindrome femuro-rotulea che ne aveva già pesantemente condizionato il rendimento e l'utilizzo nella seconda parte della scorsa stagione.

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  • ALLA JUVE SERVE KESSIE

    Non a caso nelle ultime ore la Juventus ha ulteriormente intensificato i contatti per Franck Kessié.

    Il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato, è da settimane nel mirino di Massara che lo aveva già avuto al Milan nell'anno dello Scudetto.

    I bianconeri hanno messo sul tavolo un biennale da 3,5 milioni netti a stagione con opzione. Ma al momento non c'è ancora l'accordo definitivo con l'entourage del giocatore.

    Spalletti in conferenza ha confermato la trattativa con Kessié che di certo risolverebbe parecchi problemi in mezzo al campo.

    "Penso che i dirigenti stiano parlando con lui. Poi ci sarà un po’ da vedere se ci si riesce, perché i paletti del Fair Play finanziario sono molto stringenti per noi. Dobbiamo attenerci a quelle che sono le possibilità che abbiamo.

    Essendo parametro zero, è più possibile di altri, ma in generale quando vai a parlare di trasferimenti è complicato perché bisogna confrontarsi con questo Fair Play. Senza uscite diventa impossibile per noi portare gente dentro. Lui, se i direttori riescono a trovare la quadra, è una cosa che può essere possibile lo sapete bene. Confermo quello che avete scritto” ha dichiarato il tecnico.

    La Juventus deve superare la concorrenza della Roma, che si è inserita cercando di regalare a Gasperini il giocatore da lui già allenato all'Atalanta.

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  • EMERGENZA A CENTROCAMPO

    La Juventus intanto si trova ad affrontare la gara contro il Parma in piena emergenza.

    La presenza di Thuram, come detto, è in dubbio mentre non ci sarà sicuramente Weston McKennie alle prese con un affaticamento muscolare.

    Di fatto dunque Spalletti rischia di avere a disposizione solo tre centrocampisti di ruolo ovvero Manuel Locatelli, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners.

    Ecco perché l'ingaggio di Kessié sarebbe fondamentale per completare la rosa e rafforzare il reparto, specie dopo le cessioni di Adzic e Miretti.

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