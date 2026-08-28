"Sono preoccupato per Thuram", la confessione di Spalletti e il piano per Kessié: la Juventus deve sistemare il centrocampo

Non a caso nelle ultime ore la Juventus ha ulteriormente intensificato i contatti per Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato, è da settimane nel mirino di Massara che lo aveva già avuto al Milan nell'anno dello Scudetto.

I bianconeri hanno messo sul tavolo un biennale da 3,5 milioni netti a stagione con opzione. Ma al momento non c'è ancora l'accordo definitivo con l'entourage del giocatore.

Spalletti in conferenza ha confermato la trattativa con Kessié che di certo risolverebbe parecchi problemi in mezzo al campo.

"Penso che i dirigenti stiano parlando con lui. Poi ci sarà un po’ da vedere se ci si riesce, perché i paletti del Fair Play finanziario sono molto stringenti per noi. Dobbiamo attenerci a quelle che sono le possibilità che abbiamo.

Essendo parametro zero, è più possibile di altri, ma in generale quando vai a parlare di trasferimenti è complicato perché bisogna confrontarsi con questo Fair Play. Senza uscite diventa impossibile per noi portare gente dentro. Lui, se i direttori riescono a trovare la quadra, è una cosa che può essere possibile lo sapete bene. Confermo quello che avete scritto” ha dichiarato il tecnico.

La Juventus deve superare la concorrenza della Roma, che si è inserita cercando di regalare a Gasperini il giocatore da lui già allenato all'Atalanta.