Josep Martinez era arrivato all’Inter nella scorsa estate: il suo primo anno all’Inter è stato contraddistinto dal ruolo di protagonista in Coppa Italia, in cui si è ben distinto, ma anche da qualche presenza importante nel finale di campionato. È inevitabile, poi, sottolineare che alcune vicende personali abbiano inciso sul suo utilizzo, che comunque lo ha visto scendere in campo per 11 volte fra Serie A, Supercoppa e Coppa Italia, a fronte di soli 9 goal subiti e con 5 clean sheet totalizzati.