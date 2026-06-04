L’Inter sta lavorando per la costruzione della rosa del 2026/27. I nerazzurri si presenteranno alla nuova stagione con dei cambiamenti sostanziali, anche in virtù di alcune uscite importanti come quella di Denzel Dumfries.
Uno dei reparti maggiormente ridisegnati, tuttavia, sarà quello legato ai portieri, forse il più discusso dell’annata appena conclusa.
Sommer, infatti, ha avuto un rendimento altalenante ma, anche e soprattutto in virtù dei 37 anni che lo accompagnano, sarà sostituito: la scelta del nuovo numero uno di Chivu è stata definita, con Martinez che sarà il nuovo titolare.