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Josep Martinez InterGetty Images
Matteo Occhiuto

Sliding doors Inter: Sommer saluta, Martinez sarà il portiere titolare, Provedel arriva per fare il vice

Inter
J. Martinez
Calciomercato

Il club nerazzurro ha fatto la sua scelta: il portiere titolare del 2026/27 sarà Martinez. Sommer saluterà, dal mercato arriverà un dodicesimo.

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L’Inter sta lavorando per la costruzione della rosa del 2026/27. I nerazzurri si presenteranno alla nuova stagione con dei cambiamenti sostanziali, anche in virtù di alcune uscite importanti come quella di Denzel Dumfries.

Uno dei reparti maggiormente ridisegnati, tuttavia, sarà quello legato ai portieri, forse il più discusso dell’annata appena conclusa. 

Sommer, infatti, ha avuto un rendimento altalenante ma, anche e soprattutto in virtù dei 37 anni che lo accompagnano, sarà sostituito: la scelta del nuovo numero uno di Chivu è stata definita, con Martinez che sarà il nuovo titolare. 

  • Borussia Dortmund v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    SOMMER AI SALUTI

    Come detto, l’Inter saluterà Yann Sommer. Lo svizzero, che comunque in nerazzurro ha vinto due Scudetti e una Coppa Italia, giocando anche una finale di Champions League, ha il contratto in scadenza al 30 giugno. Lui vuole continuare a giocare ma lo farà lontano da Milano, dove ha collezionato 100 presente col club nerazzurro: si parla di Basilea e Ajax sulle sue tracce.

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  • Giuseppe Marotta InterGetty Images

    MARTINEZ IL PRESCELTO: I MOTIVI

    Chi ne prenderà, gerarchicamente, il posto è Josep Martinez. Dopo un’attenta riflessione, il club nerazzurro ha deciso di promuovere l’ex estremo difensore del Genoa a nuovo numero uno. Una scelta principalmente dettata da due motivazioni. La prima, ovviamente, è di natura tecnica: Martinez, quando chiamato in causa, ha fatto vedere buone qualità sia fra i pali che nelle giocate con i piedi. La seconda è economica: l’Inter, scegliendo Martinez come titolare, dovrà “limitarsi” a portare a Milano un dodicesimo, contenendo di molto i costi.

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  • Josep Martinez 2-1Getty Images

    I NUMERI DI MARTINEZ

    Josep Martinez era arrivato all’Inter nella scorsa estate: il suo primo anno all’Inter è stato contraddistinto dal ruolo di protagonista in Coppa Italia, in cui si è ben distinto, ma anche da qualche presenza importante nel finale di campionato. È inevitabile, poi, sottolineare che alcune vicende personali abbiano inciso sul suo utilizzo, che comunque lo ha visto scendere in campo per 11 volte fra Serie A, Supercoppa e Coppa Italia, a fronte di soli 9 goal subiti e con 5 clean sheet totalizzati.

  • FC Internazionale v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    MEGLIO UN 12° CHE UN TITOLARE

    Per il ruolo di dodicesimo, il nome in pole position è Ivan Provedel. Portiere estremamente affidabile, ha un costo contenuto: si parla di una cifra fra i 2 e i 3 milioni di euro che la Lazio vorrebbe per liberarlo, con pronto un accordo fino al 2028. Un esborso decisamente più basso rispetto ai circa 20 milioni che sarebbero serviti per strappare Vicario al Tottenham, profilo che sarebbe stato caldeggiato come titolare. Poi, invece, la scelta del club è stata di “promuovere” Martinez come numero 1 e puntare su Provedel come dodicesimo.

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