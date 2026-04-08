Simeone in lacrime per l'addio di Griezmann all'Atletico Madrid: "Grazie per il giocatore e l'amico che sei"

Il giocatore scelto insieme all'allenatore argentino è Griezmann. Prima della conferenza l'allenatore dell'Atletico lo ha ringraziato commosso: "Parlo da allenatore e da tifoso dell'Atletico - ha detto commosso - e voglio ringraziarti per il tuo lavoro a Madrid, per la tua umiltà. Sei un esempio per i giovani. Grazie per ciò che hai fatto, che fai e che farai ancora. Grazie per il tuo impegno e la tua professionalità: hai saputo mantenere il giusto equilibrio tra il nostro rapporto di lavoro e l’amicizia. Per me sei prima di tutto un grande calciatore e poi un amico”.



