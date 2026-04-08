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Francesco Guerrieri

Tradotto da

Simeone in lacrime per l'addio di Griezmann all'Atletico Madrid: "Grazie per il giocatore e l'amico che sei"

Atletico Madrid
A. Griezmann

L'allenatore dell'Atletico Madrid si commuove al pensiero del trasferimento dell'attaccante all'Orlando City dalla prossima estate.

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Nelle scorse settimane è stato annunciato il trasferimento di Antoine Griezmann: dall’estate prossima l’attaccante francese giocherà nell’Orlando City in MLS, ma fino a maggio resterà concentrato sull’Atletico Madrid. Il suo addio sarà un colpo duro per i tifosi colchoneros. Per capire il suo peso basta riascoltare la conferenza di Simeone prima del quarto di finale di Champions contro il Barcellona.


  • LE PAROLE DI SIMEONE

    Il giocatore scelto insieme all'allenatore argentino è Griezmann. Prima della conferenza l'allenatore dell'Atletico lo ha ringraziato commosso: "Parlo da allenatore e da tifoso dell'Atletico - ha detto commosso - e voglio ringraziarti per il tuo lavoro a Madrid, per la tua umiltà. Sei un esempio per i giovani. Grazie per ciò che hai fatto, che fai e che farai ancora. Grazie per il tuo impegno e la tua professionalità: hai saputo mantenere il giusto equilibrio tra il nostro rapporto di lavoro e l’amicizia. Per me sei prima di tutto un grande calciatore e poi un amico”.


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  • GLI ANNI DI GRIEZMANN ALL'ATLETICO MADRID

    Prima di salutarlo, Simeone ha parlato del finale di stagione: "Restano otto partite di Liga, una di Coppa del Re e, se tutto va bene, cinque in Champions. Goditi questi momenti, ti voglio bene e qualsiasi tifoso dell'Atletico ti direbbe lo stesso". Griezmann ha indossato la maglia dell’Atletico Madrid dal 2014 al 2019, poi per due anni è stato al Barcellona ed è tornato nel 2021; resterà fino a fine stagione.


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