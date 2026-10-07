Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, le cui stelle sono emerse pochi anni dopo l'inizio del terzo millennio, hanno dato vita a una rivalità feroce che continua ancora oggi, nonostante uno dei due abbia già cominciato il suo quinto decennio di vita e l'altro stia concludendo il quarto.

Nel corso di circa vent'anni di rivalità, le strade dei due campioni si sono incrociate nella Liga spagnola per nove anni, durante i quali Ronaldo ha guidato il Real Madrid nella sfida contro la marea del Barcellona che travolgeva tutto, trascinato da Messi.

I due giocatori si sono affrontati sui palchi dei premi individuali per oltre quindici anni, e nello specifico sul trono del Pallone d'Oro, dove Messi lo ha strappato a Ronaldo otto volte, a fronte dei cinque titoli individuali del campione portoghese.

Ronaldo e Messi hanno lasciato la Liga spagnola, in cerca di una destinazione europea che compensasse la storia che avevano lasciato nella Liga, ma hanno finito per dire addio all'intero Vecchio Continente, dando inizio a una nuova era nei campionati saudita e americano.

A livello internazionale, i due giocatori hanno vissuto un fallimento clamoroso per oltre dieci anni, prima che Ronaldo sciogliesse il suo tabù conquistando "Euro 2016" e poi la Nations League 2019, per essere poi raggiunto da Messi, che ha vinto la Copa América 2021.

"La Pulce" ha inferto il colpo di grazia quando si è laureato campione del mondo nel 2022 in Qatar, poi con la Finalissima nel 2023 e la Copa América 2024, prima che "Il Don" chiudesse i suoi titoli internazionali con la Nations League 2025.