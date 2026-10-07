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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images
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Scenario immaginario: il ritiro di Messi e Ronaldo in una sola partita

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Sarebbe stato possibile che accadesse?

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Nel mondo del calcio, le traiettorie di alcune stelle si incrociano in momenti diversi delle loro vite: uno comincia la carriera mentre l'altro la conclude o si avvicina a quel momento, il che rende il confronto tra loro estremamente difficile, data la diversità delle circostanze e degli avversari.

Ma il primo quarto del ventunesimo secolo è stato testimone di un evento eccezionale, nel quale si sono incrociate le carriere di due delle migliori stelle del calcio di tutti i tempi, se non addirittura le migliori in assoluto.

  • Messi e Ronaldo: una strada comune

    Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, le cui stelle sono emerse pochi anni dopo l'inizio del terzo millennio, hanno dato vita a una rivalità feroce che continua ancora oggi, nonostante uno dei due abbia già cominciato il suo quinto decennio di vita e l'altro stia concludendo il quarto.

    Nel corso di circa vent'anni di rivalità, le strade dei due campioni si sono incrociate nella Liga spagnola per nove anni, durante i quali Ronaldo ha guidato il Real Madrid nella sfida contro la marea del Barcellona che travolgeva tutto, trascinato da Messi.

    I due giocatori si sono affrontati sui palchi dei premi individuali per oltre quindici anni, e nello specifico sul trono del Pallone d'Oro, dove Messi lo ha strappato a Ronaldo otto volte, a fronte dei cinque titoli individuali del campione portoghese.

    Ronaldo e Messi hanno lasciato la Liga spagnola, in cerca di una destinazione europea che compensasse la storia che avevano lasciato nella Liga, ma hanno finito per dire addio all'intero Vecchio Continente, dando inizio a una nuova era nei campionati saudita e americano.

    A livello internazionale, i due giocatori hanno vissuto un fallimento clamoroso per oltre dieci anni, prima che Ronaldo sciogliesse il suo tabù conquistando "Euro 2016" e poi la Nations League 2019, per essere poi raggiunto da Messi, che ha vinto la Copa América 2021.

    "La Pulce" ha inferto il colpo di grazia quando si è laureato campione del mondo nel 2022 in Qatar, poi con la Finalissima nel 2023 e la Copa América 2024, prima che "Il Don" chiudesse i suoi titoli internazionali con la Nations League 2025.

  • L'ultima tappa di Messi

    Appariva evidente che la Coppa del Mondo 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico avrebbe suggellato questo percorso simile e intrecciato a livello internazionale, dal momento che quel Mondiale sarebbe stato l'ultimo per i due campioni sui campi di calcio.

    E con tutti ormai consapevoli che la Coppa del Mondo 2026 fosse l'ultima nella carriera dei due campioni, essi avrebbero potuto chiudere questa lunga rivalità che li ha visti protagonisti con una partita storica, capace di calare il sipario sulla loro carriera internazionale.

    Messi ha di fatto deciso di ritirarsi dalla scena internazionale nella prima sosta dopo la fine della Coppa del Mondo 2026, nel corso di questo mese di ottobre, ma questo addio è arrivato attraverso un'amichevole contro la nazionale del Benin.

    Questo finale avrebbe potuto essere storico, con un'unica partita in cui si fossero affrontate le nazionali di Argentina e Portogallo, a testimonianza della fine della carriera internazionale di due tra i migliori giocatori della storia.

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  • Il tradimento di Jorge Jesus

    Questo scenario era possibile, soprattutto perché alcuni rapporti avevano parlato del desiderio dello stesso Ronaldo di ritirarsi dalla nazionale, disputando la sua ultima partita con il Portogallo contro il Galles, in Nations League, nella capitale portoghese Lisbona.

    Tuttavia, ciò che ha inizialmente ostacolato questo scenario immaginario è stato Jorge Jesus, commissario tecnico della nazionale portoghese, quando ha allontanato Ronaldo dall'idea del ritiro internazionale e gli ha chiesto di proseguire la sua carriera con il "Brasile d'Europa" fino a un momento successivo, secondo le dichiarazioni del "Don".

    Ronaldo ha confermato di essere stato pronto a ritirarsi dalla nazionale dopo il Mondiale, ma è stato Jesus a convincerlo a continuare, prima di venir meno alla promessa fattagli per due volte, facendo esplodere la crisi che si è verificata tra loro nell'ultimo periodo.

    Per questo motivo, Ronaldo rischia ora di essersi di fatto ritirato dalla nazionale, senza che ciò sia avvenuto nella partita o nel modo più adatto alla sua ricca carriera con il Portogallo, alla luce della sua crisi con Jesus.

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  • Ostacoli lungo il cammino

    Ma anche se ciò non fosse accaduto, la strada verso una sfida tra Portogallo e Argentina non era affatto spianata, a causa della UEFA Nations League, le cui partite hanno occupato completamente la scorsa sosta per le nazionali, senza lasciare tempo per disputare un'altra gara.

    Inoltre, sarebbe stato difficile che uno tra Ronaldo e Messi giocasse la sua ultima partita con la nazionale del proprio Paese, quella che avrebbe sancito il suo ritiro internazionale, sul terreno del rivale, sia in Portogallo che in Argentina, cosa che avrebbe ostacolato l'idea di organizzare la partita.

    Anche se la gara si fosse disputata in uno stadio neutro e storico, come Wembley o uno degli stadi spagnoli che hanno fatto da teatro ai loro momenti più grandi, ciò avrebbe privato entrambe le stelle di disputare le loro ultime partite internazionali in casa.

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