Scatta l'ora di Pulisic, prima volta da titolare contro il Lecce: alla ricerca del goal perduto e delle certezze che servono al Milan

Siamo quasi alla fine dell'anno e per Pulisic, questa, potrebbe essere una benedizione.

L'americano, infatti, ha vissuto un 2026 da incubo tra infortuni e quel goal che non è più arrivato.

Zero gioie in gare ufficiali, sia col Milan che con la Nazionale, da quando è arrivato il 2026. L'unica rete è arrivata in amichevole contro il Senegal prima del Mondiale.

Un Mondiale che avrebbe dovuto essere quello del riscatto per Pulisic e che invece ha condizionato ulteriormente il suo rendimento, lasciandolo fermo ai box per oltre un mese, facendogli saltare tutta la preparazione con il Milan.