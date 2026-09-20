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AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Marco Trombetta

Scatta l'ora di Pulisic, prima volta da titolare contro il Lecce: alla ricerca del goal perduto e delle certezze che servono al Milan

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Pulisic titolare per la prima volta in stagione contro il Lecce: l'obiettivo è dare una svolta al suo 2026 e tornare ad essere il miglior giocatore del Milan.

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Ci siamo, è il momento di Christian Pulisic, questa volta dall'inizio. L'americano è pronto a riprendersi il suo posto sulla trequarti del Milan, con l'obiettivo di ritrovare le vecchie certezze e riscoprirsi il vero faro della squadra di Amorim.

  • UN 2026 DA INCUBO

    Siamo quasi alla fine dell'anno e per Pulisic, questa, potrebbe essere una benedizione.

    L'americano, infatti, ha vissuto un 2026 da incubo tra infortuni e quel goal che non è più arrivato.

    Zero gioie in gare ufficiali, sia col Milan che con la Nazionale, da quando è arrivato il 2026. L'unica rete è arrivata in amichevole contro il Senegal prima del Mondiale.

    Un Mondiale che avrebbe dovuto essere quello del riscatto per Pulisic e che invece ha condizionato ulteriormente il suo rendimento, lasciandolo fermo ai box per oltre un mese, facendogli saltare tutta la preparazione con il Milan.

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  • AMORIM LO RIMETTE AL CENTRO

    Pulisic ha giocato l'ultima gara dal primo minuto con i rossoneri ad aprile contro la Juventus.

    Col Lecce, a San Siro, è arrivato finalmente il suo momento dopo gli ottimi segnali dati negli spezzoni di gara contro Lazio e Benfica.

    Per Amorim il tempo degli esperimenti è finito, adesso c'è bisogno di certezze e dei giocatori migliori al loro posto in campo.

    Pulisic finalmente sta bene e se sta bene non può che essere un titolare in questo Milan.

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  • IL MIGLIOR GIOCATORE DEL MILAN

    E quello che può dare Pulisic al Milan lo abbiamo visto tutti, un qualcosa che nessun giocatore in rosa può dare in termini di incisività e qualità offensiva.

    In termini di goal, comunque 42 in 136 partite giocate, in termini di imprevedibilità nelle giocate e concretezza negli ultimi 20 metri. Un qualcosa di fondamentale per il gioco di Amorim, basato sull'immediatezza e la rapidità di esecuzione.

    Pulisic è il miglior giocatore del Milan e il Milan ha bisogno di ritrovare quel giocatore. Contro il Lecce, che tra l'altro è la sua vittima preferita in Serie A, l'obiettivo è proprio quello: rivedere il goal, i sorrisi, il vero Pulisic.

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