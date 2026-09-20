Ci siamo, è il momento di Christian Pulisic, questa volta dall'inizio. L'americano è pronto a riprendersi il suo posto sulla trequarti del Milan, con l'obiettivo di ritrovare le vecchie certezze e riscoprirsi il vero faro della squadra di Amorim.
Scatta l'ora di Pulisic, prima volta da titolare contro il Lecce: alla ricerca del goal perduto e delle certezze che servono al Milan
UN 2026 DA INCUBO
Siamo quasi alla fine dell'anno e per Pulisic, questa, potrebbe essere una benedizione.
L'americano, infatti, ha vissuto un 2026 da incubo tra infortuni e quel goal che non è più arrivato.
Zero gioie in gare ufficiali, sia col Milan che con la Nazionale, da quando è arrivato il 2026. L'unica rete è arrivata in amichevole contro il Senegal prima del Mondiale.
Un Mondiale che avrebbe dovuto essere quello del riscatto per Pulisic e che invece ha condizionato ulteriormente il suo rendimento, lasciandolo fermo ai box per oltre un mese, facendogli saltare tutta la preparazione con il Milan.
AMORIM LO RIMETTE AL CENTRO
Pulisic ha giocato l'ultima gara dal primo minuto con i rossoneri ad aprile contro la Juventus.
Col Lecce, a San Siro, è arrivato finalmente il suo momento dopo gli ottimi segnali dati negli spezzoni di gara contro Lazio e Benfica.
Per Amorim il tempo degli esperimenti è finito, adesso c'è bisogno di certezze e dei giocatori migliori al loro posto in campo.
Pulisic finalmente sta bene e se sta bene non può che essere un titolare in questo Milan.
- PubblicitàPubblicità
IL MIGLIOR GIOCATORE DEL MILAN
E quello che può dare Pulisic al Milan lo abbiamo visto tutti, un qualcosa che nessun giocatore in rosa può dare in termini di incisività e qualità offensiva.
In termini di goal, comunque 42 in 136 partite giocate, in termini di imprevedibilità nelle giocate e concretezza negli ultimi 20 metri. Un qualcosa di fondamentale per il gioco di Amorim, basato sull'immediatezza e la rapidità di esecuzione.
Pulisic è il miglior giocatore del Milan e il Milan ha bisogno di ritrovare quel giocatore. Contro il Lecce, che tra l'altro è la sua vittima preferita in Serie A, l'obiettivo è proprio quello: rivedere il goal, i sorrisi, il vero Pulisic.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.