Savona libera Palestra per l'Inter? Giuntoli tratta il trasferimento dell'ex Juventus all'Atalanta

Il nuovo corso dell'Atalanta - che disputerà la prossima edizione della UEFA Conference League - ripartirà dalle figure del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dell'allenatore Maurizio Sarri (che verrà annunciato una volta sarà risolta la questione legata alla risoluzione del contratto che lega ancora Raffaele Palladino alla società bergamasca).
L'ex ds della Juventus è già all'opera per rinforzare la rosa per il doppio impegno campionato-Europa e per regalare a Sarri determinati acquisti che possano sposarsi con la sua filosofia di calcio.
E fra gli obiettivi che la società orobica sta puntando, i riflettori sono accesi sul profilo di Nicolò Savona.