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Savona Nottingham ForestGetty Images
Redazione Goal

Savona libera Palestra per l'Inter? Giuntoli tratta il trasferimento dell'ex Juventus all'Atalanta

Atalanta
N. Savona
Inter
Calciomercato
Nottingham Forest
M. Palestra

I bergamaschi sono in trattativa per riportare il laterale in Serie A, il suo arrivo potrebbe liberare Palestra per l'Inter.

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Il nuovo corso dell'Atalanta - che disputerà la prossima edizione della UEFA Conference League - ripartirà dalle figure del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dell'allenatore Maurizio Sarri (che verrà annunciato una volta sarà risolta la questione legata alla risoluzione del contratto che lega ancora Raffaele Palladino alla società bergamasca).

L'ex ds della Juventus è già all'opera per rinforzare la rosa per il doppio impegno campionato-Europa e per regalare a Sarri determinati acquisti che possano sposarsi con la sua filosofia di calcio.

E fra gli obiettivi che la società orobica sta puntando, i riflettori sono accesi sul profilo di Nicolò Savona.

  • TRATTATIVA IN CORSO

    Come viene riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano, in uno degli ultimi video presenti e disponibili, è in corso una trattativa fra l'Atalanta e il Nottingham Forest per Savona. Contatti diretti in corso con il club inglese per il terzino destro classe 2003 che si è trasferito in Premier League durante l'ultima sessione di mercato estiva, lasciando la Juventus a titolo definitivo all'interno di un'operazione da 13 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi) più altri 2,5 milioni di bonus.

    Giuntoli vuole portarlo all'Atalanta e questi contatti diretti fra club e con l'entourage del giocatore portano proprio in questa direzione: Savona è un'opzione concreta per i bergamaschi.

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  • PALESTRA ALL'INTER?

    Uno scenario di mercato che accende i riflettori sul nome di Marco Palestra, terzino destro reduce dall'esperienza in prestito secco al Cagliari e che gioca proprio nello stesso ruolo dell'obiettivo Savona.

    Il 21enne classe 2005 è da tempo ormai finito nei radar della dirigenza dell'Inter: il direttore sportivo Piero Ausilio è stato chiaro e ha affermato come il club nerazzurro cerchi un sostituto giovane, fresco e dinamico di Denzel Dumfries (manca solamente il comunicato ufficiale per la sua cessione al Real Madrid), con gli indizi che portano all'esterno nativo della provincia di Milano.

    Lato Inter, i dirigenti avrebbero già trovato un accordo con l'entourage di Palestra per un contratto sino al 30 giugno 2031, da cinque anni, per 2 milioni di euro più bonus circa. Tuttavia, va trovata un'intesa con l'Atalanta che valuta il suo gioiello almeno 50 milioni di euro e che sotto quelle cifre non vuole sedersi a trattare. La prima offerta complessiva da 45 milioni è stata rispedita al mittente: che sia il possibile arrivo di Savona nel suo ruolo la chiave per sbloccare la partenza di Palestra verso la sponda nerazzurra del Naviglio?

    Si tratta, senza escludere dallo scenario il Manchester City di Enzo Maresca, tecnico che apprezza le caratteristiche di Palestra.

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