Savona libera Palestra per l'Inter? Giuntoli tratta il trasferimento dell'ex Juventus all'Atalanta

Uno scenario di mercato che accende i riflettori sul nome di Marco Palestra, terzino destro reduce dall'esperienza in prestito secco al Cagliari e che gioca proprio nello stesso ruolo dell'obiettivo Savona.

Il 21enne classe 2005 è da tempo ormai finito nei radar della dirigenza dell'Inter: il direttore sportivo Piero Ausilio è stato chiaro e ha affermato come il club nerazzurro cerchi un sostituto giovane, fresco e dinamico di Denzel Dumfries (manca solamente il comunicato ufficiale per la sua cessione al Real Madrid), con gli indizi che portano all'esterno nativo della provincia di Milano.

Lato Inter, i dirigenti avrebbero già trovato un accordo con l'entourage di Palestra per un contratto sino al 30 giugno 2031, da cinque anni, per 2 milioni di euro più bonus circa. Tuttavia, va trovata un'intesa con l'Atalanta che valuta il suo gioiello almeno 50 milioni di euro e che sotto quelle cifre non vuole sedersi a trattare. La prima offerta complessiva da 45 milioni è stata rispedita al mittente: che sia il possibile arrivo di Savona nel suo ruolo la chiave per sbloccare la partenza di Palestra verso la sponda nerazzurra del Naviglio?

Si tratta, senza escludere dallo scenario il Manchester City di Enzo Maresca, tecnico che apprezza le caratteristiche di Palestra.