San Siro non 'perdona' Rafa Leao: altra prestazione deludente e pioggia di fischi dagli spalti

Quella di Rafa Leao è stata una stagione estremamente altalenante, alternata da buonissime prestazioni ed altre estremamente deludenti.
In quest'ultima categoria rientra quella in Milan-Udinese, sfida valida per il trentaduesimo turno di Serie A.
Una partita, che ha visto i rossoneri essere travolti in casa per 3-0 dai friulani, nella quale l'attaccante lusitano ha dato così pochi segnali di vivacità, da finire nel mirino dei suoi stessi tifosi.
Leao infatti, al momento della sua uscita dal campo al 77', è stato travolto da un'autentica pioggia di fischi.