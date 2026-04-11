San Siro non 'perdona' Rafa Leao: altra prestazione deludente e pioggia di fischi dagli spalti

Rafa Leao è tornato nel mirino dei tifosi rossoneri al termine della prima frazione di gioco.

San Siro non ha perdonato al portoghese non solo i tanti errori, ma anche un atteggiamento parso a tratti fin troppo sufficiente.

Fatto sta, che al termine del primo tempo, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, a Leao, che pochi istanti prima aveva perso un duello con Kristensen, è stata riservata una prima pioggia di fischi.

Fischi questi poi evidentemente rivolti anche al resto della compagine rossonera, che in quel momento era già sotto 2-0.