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Rafa Leao Milan UdineseGetty
Leonardo Gualano

San Siro non 'perdona' Rafa Leao: altra prestazione deludente e pioggia di fischi dagli spalti

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Milan vs Udinese
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Rafa Leao si è reso protagonista di una prestazione estremamente negativa contro l'Udinese: per lui tanti fischi, copiosissimi quelli al momento del cambio.

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Quella di Rafa Leao è stata una stagione estremamente altalenante, alternata da buonissime prestazioni ed altre estremamente deludenti.

In quest'ultima categoria rientra quella in Milan-Udinese, sfida valida per il trentaduesimo turno di Serie A.

Una partita, che ha visto i rossoneri essere travolti in casa per 3-0 dai friulani, nella quale l'attaccante lusitano ha dato così pochi segnali di vivacità, da finire nel mirino dei suoi stessi tifosi.

Leao infatti, al momento della sua uscita dal campo al 77', è stato travolto da un'autentica pioggia di fischi.

  • L'AMMONIZIONE AL 16'

    Quella di Rafa Leao è stata una partita praticamente senza acuti.

    L'attaccante rossonero si è fatto vedere in pochissime occasioni, la più importante delle quali al 12' quando servito da Saelemaekers, sul risultato ancora ancorato sullo 0-0, ha sparato altissimo il pallone sulla traversa con una conclusione tanto potente quanto imprecisa.

    Pochi minuti più tardi, al 16', Leao si è poi meritato un cartellino giallo per aver ironicamente applaudito l'arbitro Marchetti che aveva ravvisato un suo fallo ai danni di Kristensen.


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  • I PRIMI FISCHI ALLA MEZZ'ORA

    San Siro ha iniziato a 'beccare' Rafa Leao già nel corso del primo tempo.

    Al 31', all'attaccante portoghese è stata riservata una prima dose di fischi quando, invece di provare a velocizzare la manovra dopo un bel recupero di Pulisic, ha giocato il pallone all'indietro.

    Poco dopo, lo stesso Leao ha spedito a lato da buona occasione, negando di fatto il pallone a Saelemaekers che avrebbe potuto calciare da posizione migliore.


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  • SAN SIRO TORNA A PUNGERE A FINE PRIMO TEMPO

    Rafa Leao è tornato nel mirino dei tifosi rossoneri al termine della prima frazione di gioco.

    San Siro non ha perdonato al portoghese non solo i tanti errori, ma anche un atteggiamento parso a tratti fin troppo sufficiente.

    Fatto sta, che al termine del primo tempo, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, a Leao, che pochi istanti prima aveva perso un duello con Kristensen, è stata riservata una prima pioggia di fischi.

    Fischi questi poi evidentemente rivolti anche al resto della compagine rossonera, che in quel momento era già sotto 2-0.

  • LA BORDATA DI FISCHI AL MOMENTO DEL CAMBIO

    La deludente partita di Rafa Leao si è poi conclusa al 77', quando Massimiliano Allegri lo ha richiamato in panchina per inserire Loftus-Cheek.

    Un cambio a gara già praticamente decisa e con l'Udinese avanti per 3-0, che San Siro ha salutato con un'autentica bordata di fischi.

    Una vera e propria pioggia piovuta dagli spalti, che ha accompagnato tutto il cammino di Leao fino alla panchina, dove ha comunque poi salutato Massimiliano Allegri dandogli 'il cinque'.


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