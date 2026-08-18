Samuele Ricci verso il Como: da Fabregas alle opzioni di Amorim, i pro e i contro del possibile trasferimento dal Milan

E Ricci che cosa pensa di tutto questo? Avrebbe già trovato la quadra economica con il Como, in attesa che i due club facciano lo stesso, il che significa che vede di buon occhio un trasferimento. Anche se questo significherebbe abbandonare il sogno Milan.

Il Como, del resto, gioca la Champions League. Competizione che l'ex centrocampista del Torino non ha mai disputato, come ben si sa: nella scorsa stagione la squadra di Allegri aveva solo il campionato come impegno, oltre alla Coppa Italia, e in quella che inizierà nel weekend dovrà accontentarsi dell'Europa League.

Da un punto di vista di prospettive individuali, invece, il quadro potrà cambiare: Ricci è un elemento tecnico, un palleggiatore, un ragionatore, e dunque farebbe caso al calcio palla a terra di Fabregas, una volta appresi i movimenti chiesti dall'allenatore spagnolo.

Lo spazio a disposizione? Ci sarebbe, tra campionato e Champions League. Ma Ricci dovrebbe sfruttarlo meglio di quanto fatto nella prima annata a Milano, anche perché il suo possibile arrivo a Como non è inizialmente destinato a coincidere con una maglia da titolare.

La coppia di centrocampo di Fabregas, in partenza, sarà la stessa dello scorso anno: gli strepitosi Perrone e Da Cunha, elementi portanti del 4-2-3-1 di Fabregas e protagonisti assoluti del quarto posto finale e della storica qualificazione in Champions, non si toccano. E non si sposteranno tanto facilmente. A prescindere da chi arriverà a far loro concorrenza.