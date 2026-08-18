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Ricci MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Samuele Ricci verso il Como: da Fabregas alle opzioni di Amorim, i pro e i contro del possibile trasferimento dal Milan

Calciomercato
Serie A
Milan
Como
S. Ricci

L'ex giocatore del Torino è l'obiettivo per il centrocampo lariano: i risvolti della possibile operazione analizzata dal punto di vista dei due club e dello stesso calciatore.

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Samuele Ricci non è stato inserito da Ruben Amorim nella famosa lista degli esuberi, o comunque dei giocatori da cui il Milan potrà prescindere. Ma di lui si sta lo stesso parlando in ottica cessione.

Sull'ex centrocampista del Torino è infatti piombato il Como, desideroso di aggiungere altri elementi a quelli già acquistati fino a questo momento. Se in attacco il grande obiettivo continua a essere Moise Kean, ecco che in mezzo al campo è nata una trattativa col Milan proprio per Ricci.

Sarebbe un affare conveniente? E se sì, per chi? L'analisi della possibile operazione dal punto di vista del Como e del Milan, ma anche dello stesso Ricci.


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  • IL PUNTO DI VISTA DEL COMO

    Il Como vuole Ricci anche per venire incontro a un problema di cui da tempo si sta parlando: l'esigenza di aggiungere alcuni giocatori italiani all'interno della lista per la Serie A e di quella per la Champions League, competizione quest'ultima a cui i lariani parteciperanno per la prima volta nella propria storia.

    All'inizio del mercato si parlava di elementi come Andrea Cambiaso e Federico Chiesa, ad esempio. Ma il presidente comasco Mirwan Suwarso aveva liquidato le voci con una risposta che suonava più o meno così: "Costano troppo".

    Ma il Como quest'esigenza continua ad averla, a prescindere da chi preleverà dal mercato. Ed è anche per questo che in questi giorni sta provando ad accelerare il passo per arrivare a due obiettivi, uno per il centrocampo e l'altro per l'attacco: Ricci e Kean, appunto.

    La maggiore italianità della rosa, naturalmente, non è però l'unico motivo per cui il Como è fortemente interessato a Ricci. C'è anche un'altra necessità: quella di prendere un ulteriore centrocampista. In rosa ci sono infatti Perrone e Da Cunha, i due titolari, e poi più o meno il vuoto: l'unica alternativa credibile è Milla, arrivato dal Getafe, oltre a Caqueret che però Fabregas ha fatto giocare spesso e volentieri qualche metro più avanti.

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  • IL PUNTO DI VISTA DEL MILAN

    Dal punto di vista del Milan, le opinioni possono anche essere contrastanti. A partire da quella che vede l'arrivo di una buona offerta come un'opportunità per lasciare andare un giocatore che, nella sua prima stagione a Milano, ha deluso le aspettative.

    Chiuso da Modric nel ruolo di regista, che nelle previsioni fatte un anno fa prima dell'arrivo del croato sarebbe dovuto appartenere a lui, Ricci ha faticato a trovare spazio con Allegri. Alla fine ha collezionato 31 presenze in campionato, ma soltanto 12 di queste sono arrivate mettendo piede in campo dal primo minuto e non dalla panchina.

    Cedere Ricci, insomma, potrebbe rappresentare per il Milan l'occasione giusta per lasciar andare un giocatore "cedibile". E, al contempo, lasciar libera una casella in rosa e finanziare un'altra operazione in entrata.

    Il problema è legato proprio a questo, però. Nel senso che il Como non sembra intenzionato ad andare oltre un prestito con diritto di riscatto, dopo aver speso parecchio per rinforzare la difesa ed essersi svenato per Nico Paz. Il Milan vorrebbe invece una cessione a titolo definitivo, possibilmente attorno ai 25 milioni, ovvero la cifra sborsata nel 2025 per prelevare Ricci dal Torino.

    E poi c'è un'altra questione: con Fofana in uscita (verso la Juventus?), Amorim rischierebbe di ritrovarsi un po' troppo scoperto in mezzo al campo a due settimane dalla fine del mercato. Anche perché Modric andrà gestito in maniera diversa con il doppio impegno campionato-coppa. Senza dimenticare l'idea del portoghese di schierare magari Rabiot sulla trequarti, almeno in certe occasioni.

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  • IL PUNTO DI VISTA DI RICCI

    E Ricci che cosa pensa di tutto questo? Avrebbe già trovato la quadra economica con il Como, in attesa che i due club facciano lo stesso, il che significa che vede di buon occhio un trasferimento. Anche se questo significherebbe abbandonare il sogno Milan.

    Il Como, del resto, gioca la Champions League. Competizione che l'ex centrocampista del Torino non ha mai disputato, come ben si sa: nella scorsa stagione la squadra di Allegri aveva solo il campionato come impegno, oltre alla Coppa Italia, e in quella che inizierà nel weekend dovrà accontentarsi dell'Europa League.

    Da un punto di vista di prospettive individuali, invece, il quadro potrà cambiare: Ricci è un elemento tecnico, un palleggiatore, un ragionatore, e dunque farebbe caso al calcio palla a terra di Fabregas, una volta appresi i movimenti chiesti dall'allenatore spagnolo.

    Lo spazio a disposizione? Ci sarebbe, tra campionato e Champions League. Ma Ricci dovrebbe sfruttarlo meglio di quanto fatto nella prima annata a Milano, anche perché il suo possibile arrivo a Como non è inizialmente destinato a coincidere con una maglia da titolare.

    La coppia di centrocampo di Fabregas, in partenza, sarà la stessa dello scorso anno: gli strepitosi Perrone e Da Cunha, elementi portanti del 4-2-3-1 di Fabregas e protagonisti assoluti del quarto posto finale e della storica qualificazione in Champions, non si toccano. E non si sposteranno tanto facilmente. A prescindere da chi arriverà a far loro concorrenza.

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