Samuele Ricci verso il Como: da Fabregas alle opzioni di Amorim, i pro e i contro del possibile trasferimento dal Milan

Samuele Ricci non è stato inserito da Ruben Amorim nella famosa lista degli esuberi, o comunque dei giocatori da cui il Milan potrà prescindere. Ma di lui si sta lo stesso parlando in ottica cessione.
Sull'ex centrocampista del Torino è infatti piombato il Como, desideroso di aggiungere altri elementi a quelli già acquistati fino a questo momento. Se in attacco il grande obiettivo continua a essere Moise Kean, ecco che in mezzo al campo è nata una trattativa col Milan proprio per Ricci.
Sarebbe un affare conveniente? E se sì, per chi? L'analisi della possibile operazione dal punto di vista del Como e del Milan, ma anche dello stesso Ricci.
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