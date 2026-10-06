Samuele Inacio e gli altri Azzurri mai utilizzati da Mancini in Nations League: chi non ha giocato neanche un minuto

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Il ciclo di quattro partite in dieci giorni si è concluso con la vittoria per 3-1 contro la Turchia. E tante buone notizie in vista del futuro.
Roberto Mancini ha infatti lanciato alcuni giovani talenti, da Doumbia a Vergara, ma alcuni dei trentaquattro convocati non sono stati mai utilizzati dal Ct.
Oltre ai portieri, chiusi ovviamente dal capitano Donnarumma, sono rimasti fermi a quota zero minuti altri cinque giocatori.
Di chi si tratta? E perché non hanno mai giocato?