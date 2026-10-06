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Samuele Inacio Italy GOAL HICGOAL
Lelio Donato

Samuele Inacio e gli altri Azzurri mai utilizzati da Mancini in Nations League: chi non ha giocato neanche un minuto

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Turchia
Turchia

Roberto Mancini aveva convocato 34 giocatori per le quattro partite di Nations League ma alcuni non hanno giocato neppure un minuto, tra loro anche Samuele Inacio.

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Il ciclo di quattro partite in dieci giorni si è concluso con la vittoria per 3-1 contro la Turchia. E tante buone notizie in vista del futuro.

Roberto Mancini ha infatti lanciato alcuni giovani talenti, da Doumbia a Vergara, ma alcuni dei trentaquattro convocati non sono stati mai utilizzati dal Ct.

Oltre ai portieri, chiusi ovviamente dal capitano Donnarumma, sono rimasti fermi a quota zero minuti altri cinque giocatori.

Di chi si tratta? E perché non hanno mai giocato?

  • RIMANDATO IL DEBUTTO DI KOUADIO E GHILARDI

    Nell'elenco dei difensori convocati da Mancini per le quattro gare di Nations League figuravano anche Daniele Ghilardi e Eddy Kouadio.

    Per entrambi si trattava di una prima volta col sogno del debutto in azzurro. Debutto che però non è ancora arrivato.

    Il ventenne centrale del Monza non è stato mai neppure convocato, Ghilardi invece si è accomodato almeno in panchina nell'ultima contro la Turchia ma senza entrare in campo.

    Per entrambi si tratta probabilmente solo di un appuntamento rimandato considerata la giovane età e i margini di crescita.

  • MANDRAGORA E RICCI SEMPRE FUORI

    Per quanto riguarda il centrocampo sono due i giocatori mai utilizzati da Roberto Mancini.

    Il primo è Rolando Mandragora, tornato in Nazionale dopo sette anni grazie all'ottimo inizio di stagione col Torino.

    Per lui non si sarebbe trattato di un debutto visto che ha giocato con l'Italia un'amichevole nel 2018 contro la Francia.

    Sono invece già undici le presenze di Samuele Ricci. Il centrocampista del Como inizialmente non era stato convocato da Mancini che lo ha poi chiamato per sostituire l'infortunato Cristante.

    Ricci è andato in panchina solo in una delle quattro gare di Nations League ma non è mai sceso in campo.

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  • IL CASO SAMUELE INACIO

    C'è poi il vero caso di queste settimane azzurre che riguarda Samuele Inacio.

    Il classe 2008, figlio di Inacio Pia, è stato convocato da Roberto Mancini che sembrava intenzionato a provarlo almeno per qualche spezzone.

    Invece non è mai stato convocato nelle prime tre gare di Nations League, mentre contro la Turchia è rimasto seduto in panchina per novanta minuti.

    Mancini a precisa domanda ha spiegato il motivo per cui Samuele Inacio non è stato impiegato: "So che è un ragazzo che ha bisogno di fare delle presenze per essere "nostro" e perché non pensi di andare da un'altra parte con un'altra maglia. Ma io credo che lui sia già... fidelizzato perché ha fatto tutte le giovanili con l'Italia. Se noi pensiamo che lui possa entrare e giocare, è sbagliato, perché bisogna dargli tempo: è un ragazzo che anche fisicamente si deve formare. Però ha delle qualità importanti" .

    Il riferimento è al Brasile, ovvero l'altra Nazionale che potrebbe convocare Samuele Inacio strappandolo all'Italia anche se il padre in tal senso ha assicurato assoluta fedeltà all'azzurro: "Samuele è nato e cresciuto a Bergamo, non ha mai avuto dubbi. Il Brasile ci ha contattati tante volte, anche prima del Mondiale U17 e poi nell'U20 per le qualificazioni olimpiche. Ma Samuele voleva solamente l'Italia".

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  • IL DEBUTTO DI ALI ZOMA

    Ha invece fatto il suo esordio assoluto in Nazionale un altro dei nomi a sorpresa convocati da Roberto Mancini.

    Stiamo parlando di Ali Zoma, bomber del Norimberga nella seconda serie del calcio tedesco, che il Ct ha voluto vedere da vicino.

    La grande abbondanza in attacco però ne ha molto limitato lo spazio, ridotto ai dieci minuti finali nella sconfitta alla prima contro il Belgio.

    Non convocato per le due gare contro la Turchia, Zoma è invece rimasto in panchina a Parigi.

    Resta da capire se l'attaccante troverà ancora posto nelle prossime convocazioni di Mancini o se la sua avventura azzurra può considerarsi già finita.

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