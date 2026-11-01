Runjaic rischia l'esonero? La decisione dell'Udinese sull'allenatore e i nomi dei possibili sostituti

Al termine della partita, Runjaic è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto così a chi ha chiesto se si senta ancora in grado di invertire la rotta:

"Prima di tutto bisogna continuare a lavorare, non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia ed è anche inutile continuare a parlare troppo. Contro il Parma e il Torino abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a vincere. Oggi abbiamo perso i duelli e per questo motivo abbiamo preso i goal. Contro una squadra come la Roma può capitare. Cosa posso fare? Lavorare tutti assieme, rimango molto lucido. So che possiamo cambiare la situazione, ma non sta a me decidere se ne sono ancora in grado.

Servono anche psicologi? Forse si potrebbero raccontare molte cose. Stiamo subendo troppi goal e non abbiamo trovato una soluzione. Ovviamente quando si perde non è semplice affrontare le analisi. Fino al primo goal ho visto una squadra sul pezzo, poi non siamo stati abbastanza maturi. La Roma ha mostrato abbastanza qualità sul campo. La testa è un fattore molto importante, a mio avviso i miei ragazzi non hanno un problema di testa. Alcuni giocatori non sono ancora consci della situazione in cui ci troviamo, alcuni devono ancora adattarsi al meglio al livello del campionato di Serie A, un campionato molto difficile. Parliamo di giocatori che possono avere dei limiti. Io sono ottimista sul fatto che i ragazzi rimarranno coesi. Sono sicuro che tutti insieme potremmo uscire da questa situazione".