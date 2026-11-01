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Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal

Runjaic rischia l'esonero? La decisione dell'Udinese sull'allenatore e i nomi dei possibili sostituti

Serie A
Udinese
Calciomercato
K. Runjaic
Udinese vs Roma

Un'altra sconfitta pesante per i friulani e torna in bilico la panchina del tecnico tedesco.

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06 nov 2026

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La crisi dell'Udinese è senza fine. E ora Kosta Runjaic torna prepotentemente a rischio.

Il tracollo contro la Roma nella 10ª giornata di Serie A è fragoroso e preoccupante soprattutto per le modalità con cui è arrivato. Un netto passo indietro rispetto al pareggio di Parma, preoccupante soprattutto l'approccio con quattro goal concessi in un solo tempo ai giallorossi: abbastanza per precludere qualunque possibilità di rimonta.

Una sconfitta pesante e ora ripartono le riflessioni sul futuro della panchina.

  • I FISCHI ALL'INTERVALLO

    Quando l'arbitro Maresca si lancia nel duplice fischio il tabellone del Bluenergy Stadium mostra l'impietoso 0-4, frutto dei goal di Cristante, Mora, Malen e N'Dicka.

    Un risultato che provoca la durissima reazione dei tifosi sugli spalti: subissati di fischi Zaniolo e gli altri giocatori dell'Udinese, nessuno viene risparmiato.

    Nella ripresa i friulani hanno una reazione e trovano proprio con Zaniolo in tap la rete per provare almeno a risollevare la testa, seguita dal 2-4 di Palma a poco più di dieci minuti dalla fine. Troppo tardi per riaprire i discorsi, chiusi definitivamente da Ghilardi.

  • I NUMERI DELLA CRISI

    La sconfitta contro la Roma cancella di fatto i timidi passi avanti che si erano visti al Tardini contro il Parma nel turno infrasettimanale, un pareggio arrivato grazie anche al rigore parato da Okoye apparso invece in grande difficoltà contro i giallorossi, colpevole soprattutto sulla prima rete di Cristante.

    Il ruolino di marcia dell'Udinese d'altronde rimane disastroso in questa prima parte della stagione, con soli 5 punti dopo 10 giornate. Il pareggio interno con il Como e la vittoria di Monza nelle prime due giornate avevano illuso prima della lunga lista di sconfitte: Lazio, Inter, Cagliari, Torino, Lecce, Milan, Parma e ultima appunto la Roma.

    A preoccupare una difesa che ha concesso ben 23 goal in dieci partite, ma anche un attacco che si è letteralmente inceppato dalla metà di settembre: basti pensare che quelli di Zaniolo e Palma ai giallorossi sono il secondo e il goal realizzat1 nelle ultime sei giornate di campionato, l'altro quello realizzato da Ekkelenkamp nella sconfitta sul campo dei granata il 12 ottobre.

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  • RUNJAIC A RISCHIO ESONERO

    Numeri che inevitabilmente fanno traballare la panchina di Runjaic, tornato a rischio esonero dopo il ko con la Roma dopo l'attimo di respiro dato dal punto di Parma.

    Riflessioni nelle prossime ore da parte della società friulana, per capire se operare immediatamente un cambio o provare a dare un'altra chance al tecnico tedesco nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali, la delicata trasferta di Venezia del 6 novembre.

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  • I CANDIDATI PER LA PANCHINA DELL'UDINESE

    Nel frattempo, da settimane ormai si rincorrono nomi su possibili candidati alla panchina dell'Udinese.

    Paolo Zanetti e Roberto D'Aversa sono due dei profili emersi per primi, seguiti Andrea Sottil e da Thiago Motta e Igor Tudor, due piste le ultime tuttavia difficilmente percorribili per questioni di costi.

    Tra gli allenatori accostati alla panchina dei friulani c'è anche Francesco Calzona, libero dopo la fine dell'esperienza alla guida della nazionale slovacca.

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  • LE PAROLE DI RUNJAIC

    Al termine della partita, Runjaic è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto così a chi ha chiesto se si senta ancora in grado di invertire la rotta:

    "Prima di tutto bisogna continuare a lavorare, non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia ed è anche inutile continuare a parlare troppo. Contro il Parma e il Torino abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a vincere. Oggi abbiamo perso i duelli e per questo motivo abbiamo preso i goal. Contro una squadra come la Roma può capitare. Cosa posso fare? Lavorare tutti assieme, rimango molto lucido. So che possiamo cambiare la situazione, ma non sta a me decidere se ne sono ancora in grado.

    Servono anche psicologi? Forse si potrebbero raccontare molte cose. Stiamo subendo troppi goal e non abbiamo trovato una soluzione. Ovviamente quando si perde non è semplice affrontare le analisi. Fino al primo goal ho visto una squadra sul pezzo, poi non siamo stati abbastanza maturi. La Roma ha mostrato abbastanza qualità sul campo. La testa è un fattore molto importante, a mio avviso i miei ragazzi non hanno un problema di testa. Alcuni giocatori non sono ancora consci della situazione in cui ci troviamo, alcuni devono ancora adattarsi al meglio al livello del campionato di Serie A, un campionato molto difficile. Parliamo di giocatori che possono avere dei limiti. Io sono ottimista sul fatto che i ragazzi rimarranno coesi. Sono sicuro che tutti insieme potremmo uscire da questa situazione".

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