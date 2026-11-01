Runjaic rischia l'esonero? La decisione dell'Udinese sull'allenatore e i nomi dei possibili sostituti

La sconfitta contro la Roma cancella di fatto i timidi passi avanti che si erano visti al Tardini contro il Parma nel turno infrasettimanale, un pareggio arrivato grazie anche al rigore parato da Okoye apparso invece in grande difficoltà contro i giallorossi, colpevole soprattutto sulla prima rete di Cristante.
Il ruolino di marcia dell'Udinese d'altronde rimane disastroso in questa prima parte della stagione, con soli 5 punti dopo 10 giornate. Il pareggio interno con il Como e la vittoria di Monza nelle prime due giornate avevano illuso prima della lunga lista di sconfitte: Lazio, Inter, Cagliari, Torino, Lecce, Milan, Parma e ultima appunto la Roma.
A preoccupare una difesa che ha concesso ben 23 goal in dieci partite, ma anche un attacco che si è letteralmente inceppato dalla metà di settembre: basti pensare che quelli di Zaniolo e Palma ai giallorossi sono il secondo e il goal realizzat1 nelle ultime sei giornate di campionato, l'altro quello realizzato da Ekkelenkamp nella sconfitta sul campo dei granata il 12 ottobre.