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Antonio Torrisi

Romero e Jones confermano che l'Inter ha un problema con le cessioni: chi può lasciare i nerazzurri per sbloccare i rinforzi

Calciomercato
Inter

Chivu l'ha precisato in maniera puntuale: "C'è bisogno di alzare il livello", ma allora perché l'Inter non riesce a concludere con alcuni giocatori?

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"Calcio d'agosto, non ti conosco", ma i buoni segnali vanno comunque presi, considerati, analizzati e, perché no, archiviati col sorriso di chi sa che comunque la base non è affatto male. Certo, poi non bisogna correre il rischio di restare indifferenti di fronte alle diverse necessità che il calcio, e le sue regole non scritte, presente all'inizio di ogni stagione e questo Cristian Chivu lo sa.

Tant'è che non si è mica tirato indietro quando gli è stato chiesto se anche per i nerazzurri vale quanto visto per Milan, Juventus, Roma e le altre: cedere per poi investire.

"Siamo sereni sin dall’inizio, consapevoli del valore della rosa e di quello che ha bisogno. Ha bisogno di alzare il livello, di giocatori che fanno alzare il livello, che sanno stare con un gruppo già coeso che ha fatto vedere grandissime cose. Faremo anche del nostro meglio per completare il puzzle che in questo momento non è al completo", ha affermato l'allenatore dell'Inter.

Che sì, lo sa: sa che anche i nerazzurri hanno un problema legato alle diverse cessioni che, se concretizzate, possono sbloccare il mercato in entrata. E i nomi sono sempre i soliti.

  • IL MERCATO (QUASI) BLOCCATO

    Ovviamente non è del tutto così, basti pensare all'arrivo di Ivan Provedel (e a quello di John Stones), e forse bisognerebbe anche aprire una parentesi per quegli affari che sembravano poter essere conclusi anche senza una cessione (Marco Palestra su tutti, pur con il beneficio del dubbio che si può avere leggendo le versioni di entrambe le parti, Inter e Atalanta), ma non si può non considerare un po' "bloccato" il mercato dei nerazzurri.

    Chivu voleva Cristian Romero, non è un mistero. Il problema qui non è tanto trovare l'accordo con il giocatore, raggiungibile, ma con il Tottenham, proprietario del cartellino. Serviva cedere uno tra Benjamin Pavard o Davide Frattesi (di cui parleremo più avantti) per poter raggiungere l'intesa economica con gli Spurs, ma non è successo: e l'Atletico Madrid, interessato all'argentino, ha superato l'Inter.

    Ecco: questo è un esempio di mercato (quasi) bloccato: un altro nome che è stato fatto con insistenza nelle scorse settimane, e già dalla fine della scorsa stagione, è quello di Curtis Jones. Nulla da aggiungere: stesso discorso. Se non esce nessuno, non entra neanche l'inglese, ma sembra esserci una soluzione: andiamo con ordine e parliamo dei difensori.

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  • PAVARD RESTA O LASCIA L'INTER?

    All'inizio ufficiale della nuova stagione sembrava chiarissimo il destino di Benjamin Pavard: la cessione come soluzione inevitabile. Arrivati quasi alla metà di agosto, però, il francese è ancora a disposizione di Chivu.

    Vendere Pavard per l'Inter significherebbe risparmiare circa 13 milioni di euro (tra ingaggio, lordo, e ammortamento), ma all'aspetto puramente numerico va affiancato quello sportivo: il francese vorrebbe rimanere e questo avrebbe rifiutato, stando alle ultime, diverse proposte tra cui quelle di Galatasaray, Benfica e Al-Ittihad.

    Può rimanere? Sì, ma visti i costi (e, di conseguenza, le cifre che non libererebbe lasciando i nerazzurri) viene difficile immaginare che Chivu possa avere il suo rinforzo in difesa.

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  • LA SITUAZIONE DI FRATTESI E ASLLANI

    Gli altri due nomi inseriti nella lista dei cedibili sono Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Partiamo dal secondo.

    L'albanese, reduce da una stagione in prestito per metà al Torino e per metà al Besiktas, attualmente sta lavorando per recuperare da un infortunio rimediato nei primi giorni di ritiro con l'Inter: e, intanto, cerca una sistemazione, non rientrando nei piani di Chivu. La sua valutazione è tra i 10 e i 12 milioni di euro, ma le ultime annate, non troppo esaltanti, non velocizzano una sua uscita, tant'è che questa potrebbe avvenire negli ultimi giorni di mercato. Insomma, se ne riparlerà.

    Di Frattesi si è discusso soprattutto in ottica Juventus, com'è noto, ma al momento è tutto fermo: l'ideale per i nerazzurri sarebbe una cessione a titolo definitivo, così da liberare risorse per un altro innesto a centrocampo (Frattesi viene valutato circa 25 milioni di euro), ma anche in questo caso la situazione non si sblocca. A Luciano Spalletti piace, Chivu invece non riesce a trovargli una collocazione tattica. Bisognerà riparlarne nel corso delle prossime settimane, cercando una soluzione che possa andare anche a suo vantaggio (considerando che dalla sua crescita e definitiva affermazione passa anche molto del futuro della Nazionale).

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  • L'INTER PRENDE CURTIS JONES? IL PIANO DEI NERAZZURRI

    L'ultimo paragrafo riguarda Curtis Jones, giocatore che a Chivu piace molto e che è ancora in cima alla lista dei desideri dell'Inter: come avrete capito, però, non può arrivare se non esce qualcuno.

    Accennati i discorsi legati a Pavard, Frattesi e Asllani, bisogna riaprire l'argomento Stankovic: il giovane, rientrato alla base con tutte le intenzioni di rimanerci, potrebbe essere l'elemento da sacrificare per arrivare all'inglese.

    L'Inter ha da poco rifiutato un'offerta del Brentford da circa 40 milioni, ma un'eventuale nuova proposta, superiore a questa, potrebbe convincere i nerazzurri a cedere uno dei suoi gioielli (che Chivu apprezza moltissimo, va detto) pur di arrivare a Jones.

    E allora sì, si sbloccherebbe questo mercato che, anche per l'Inter, può essere considerato "bloccato" dalle cessioni.

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