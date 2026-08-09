Romero e Jones confermano che l'Inter ha un problema con le cessioni: chi può lasciare i nerazzurri per sbloccare i rinforzi

"Calcio d'agosto, non ti conosco", ma i buoni segnali vanno comunque presi, considerati, analizzati e, perché no, archiviati col sorriso di chi sa che comunque la base non è affatto male. Certo, poi non bisogna correre il rischio di restare indifferenti di fronte alle diverse necessità che il calcio, e le sue regole non scritte, presente all'inizio di ogni stagione e questo Cristian Chivu lo sa.

Tant'è che non si è mica tirato indietro quando gli è stato chiesto se anche per i nerazzurri vale quanto visto per Milan, Juventus, Roma e le altre: cedere per poi investire.

"Siamo sereni sin dall’inizio, consapevoli del valore della rosa e di quello che ha bisogno. Ha bisogno di alzare il livello, di giocatori che fanno alzare il livello, che sanno stare con un gruppo già coeso che ha fatto vedere grandissime cose. Faremo anche del nostro meglio per completare il puzzle che in questo momento non è al completo", ha affermato l'allenatore dell'Inter.

Che sì, lo sa: sa che anche i nerazzurri hanno un problema legato alle diverse cessioni che, se concretizzate, possono sbloccare il mercato in entrata. E i nomi sono sempre i soliti.