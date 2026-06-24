Romagnoli ha firmato con l'Al-Sadd: si è liberato dalla Lazio, quanto guadagnerà nella sua nuova squadra

Con 6 mesi di ritardo – l'ex giocatore di Roma, Sampdoria e Milan aveva sfiorato il trasferimento già lo scorso gennaio – Romagnoli ha avuto il via libera da parte della Lazio per liberarsi con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista a giugno 2027 e affronterà la sua prima esperienza all'estero. La differenza è che, rispetto all'offerta di ingaggio di 6 milioni di euro messa sul piatto a gennaio, l'Al Sadd si è ripresentato nelle scorse settimane con una proposta a cifre dimezzate. Romagnoli andrà dunque a percepire un ingaggio di 3 milioni di euro netti per stagione.

Nell'ultima finestra di mercato invernale, a far tramontare l'operazione era stato il lungo tira e molla tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il giocatore e l'Al-Sadd in merito alla cifra da incassare dal trasferimento. Un botta e risposta che ha impedito al club qatariota di inviare in tempo utile la documentazione necessaria per chiudere l'affare, slittato poi a questa estate.