Alessio Romagnoli lascia la Lazio. Questa volta per davvero. Il difensore centrale classe '95, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha firmato in giornata il contratto che lo legherà alla formazione qatariota per le prossime tre stagioni. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche di rito prima dell'ufficializzazione dell'operazione. Nelle ultime ore sono stati infatti risolti i dettagli che rimanevano da sistemare per definire l'accordo tra le parti.
Romagnoli ha firmato con l'Al-Sadd: si è liberato dalla Lazio, quanto guadagnerà nella sua nuova squadra
TIRA E MOLLA
Con 6 mesi di ritardo – l'ex giocatore di Roma, Sampdoria e Milan aveva sfiorato il trasferimento già lo scorso gennaio – Romagnoli ha avuto il via libera da parte della Lazio per liberarsi con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista a giugno 2027 e affronterà la sua prima esperienza all'estero. La differenza è che, rispetto all'offerta di ingaggio di 6 milioni di euro messa sul piatto a gennaio, l'Al Sadd si è ripresentato nelle scorse settimane con una proposta a cifre dimezzate. Romagnoli andrà dunque a percepire un ingaggio di 3 milioni di euro netti per stagione.
Nell'ultima finestra di mercato invernale, a far tramontare l'operazione era stato il lungo tira e molla tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il giocatore e l'Al-Sadd in merito alla cifra da incassare dal trasferimento. Un botta e risposta che ha impedito al club qatariota di inviare in tempo utile la documentazione necessaria per chiudere l'affare, slittato poi a questa estate.
ROMAGNOLI ALLA LAZIO
Alessio Romagnoli ha indossato la maglia della Lazio dall'estate del 2022, collezionando un totale di 161 partite e 8 goal. Nel corso di quest'ultima stagione, è sceso in campo complessivamente in 37 occasioni tra campionato e Coppa Italia, raggiungendo la finale di questa competizione.
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