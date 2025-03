Roma senza Dybala: Soule, Baldanzi, Pellegrini, Shomudorov, chi gioca e come cambia la squadra di Ranieri

L'assenza di Dybala trasforma la Roma nel reparto offensivo: le soluzioni di Ranieri che può anche cambiare modulo.

La Roma vuole continuare l'incredibile rimonta in campionato che l'ha portata da essere nella parte bassa della classifica a giocarsi concretamente un posto per la prossima Champions League.

I giallorossi però dovranno proseguire senza Paulo Dybala, che si è operato e ha concluso in anticipo la stagione: l'argentino salterà le nove partite di campionato che rimangono.

Un'assenza ovviamente pesante per le qualità del giocatore e che lascerà spazio quindi alle altre soluzioni offensive che la Roma ha in rosa. Da Matias Soulé a Mattia Baldanzi, Lorenzo Pellegrini e Eldor Shomurodov, non mancano le opzioni per Claudio Ranieri che però potrebbe optare anche per una variazione tattica.