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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Marco Trombetta

Roma-Real Madrid 3-4, pagelle e tabellino: Malen si riscatta, Mora entra e spacca, ma l'impatto di Endrick è devastante, sbandano Balerdi e Koulierakis

Champions League
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid

La Roma si illude al ritorno in Champions all'Olimpico dopo 7 anni: per più di 80 minuti da una lezione a Mourinho, poi subisce una clamorosa rimonta lampo.

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Per 83 minuti, la Roma da una lezione al Real Madrid del grande e amato ex Mourinho. Poi spegne l'interruttore e crolla clamorosamente.

La Lupa parte forte, spinta da un Olimpico tutto esaurito e carico per una notte attesa 7 anni. Courtois fa un vero miracolo sul tiro a giro di Soulé, poi non può nulla sulla botta da fuori di De Roon che la deviazione di Konaté diventa imparabile. L'olandese diventa così il marcatore straniero più anziano nella storia della Roma in Champions, superando Batistuta.

Passano però appena 5 minuti, e il Real Madrid alla prima occasione pareggia: brutto, però, l'errore di lettura di Hermoso che lascia campo aperto a Mbappé. Il goal del francese, tra l'altro, non è l'unica notizia negativa del primo tempo: l'altra è l'infortunio di Koné, che esce in lacrime e fa temere un lungo stop.

E nell'intervallo, Gasperini deve fare i conti anche col solito problemino di Dybala. Alcune volte, però, non tutti i mali vengono per nuocere, perché al posto dell'argentino entra Mora, che sembrava finito nel dimenticatoio e invece ha un impatto pazzesco sulla partita, servendo subito l'assist per il primo goal di Malen e mettendo in costante difficoltà la difesa del Real. L'olandese, poi, si ripete, rispondendo a chi diceva che nei match importanti spariva. Una doppietta al Real in Champions possiamo dire che basta, almeno per il momento, per togliere di mezzo gli scetticismi.

Sembra finita, sembra un trionfo giallorosso, ma quello che succede dall'83' in poi non ha quasi senso. Gasperini mette dentro Balerdi e Koulierakis, Mourinho risponde con Endrick ed Espi. I difensori della Roma, però, perdono completamente le marcature sui due corner che portano prima al 2-3 e poi al 3-3. Già così sarebbe una beffa, ma di corner ne doveva arrivare ancora un altro, quello decisivo per il goal di Rudiger, quello del clamoroso 4-3 del Real.

  • PAGELLE ROMA-REAL MADRID

    Per gran parte del match, le pagelle della Roma sono state altissime, praticamente per tutti gli undici giocatori in campo. Ma la follia dei minuti finali ha cambiato tutto. Resta il fatto che Malen sa essere decisivo anche nelle partite importanti e che Mora può essere un fattore della Roma, come dimostrato con il suo super impatto al posto di Dybala. resta anche un ottimo Soulé, sempre nel vivo del gioco e autore dell'assist per il terzo goal di Malen, ma purtroppo restano anche gli orrori difensivi.

    Gli ingressi di Balerdi e Koulierakis, in particolare, sono la chiave della disfatta. I due difensori si fanno totalmente impreparati sui due calci d'angolo che portano prima al goal di Espi e poi a quello di Endrick (impatto devastante il suo). Ma anche Molina e Wesley macchiano un ottima prestazione facendosi infilare in mezzo da Rudiger in occasione del goal della vittoria del Real, che si prende una vittoria importantissima nonostante la prestazione horror di Vinicius e la prestazioni deludenti in fase difensiva di Konaté e Dumfries.

    Gollini 6; Mancini 6,5 (63' Balerdi 5), Ndicka 5,5, Hermoso 6 (81' Koulierakis 5); Molina 5,5, De Roon 7, Koné 6 (17' Pisilli 5,5), Wesley 5,5; Dybala 6,5 (46' Mora 7), Soulé 7 (63' Pellegrini 5,5); Malen 7,5.

    Courtois 6,5; Dumfries 5 (59' Guler 6,5), Konaté 5, Rudiger 6,5, Cucurella 5,5 (78' Carreras sv); Tchouameni 5 (71' Silva 6), Valverde 6; Diomande 6 (78' Espi 6,5), Bellingham 6, Vinicius 4,5 (59' Endrick 7,5); Mbappé 6,5.

  • TABELLINO ROMA-REAL MADRID

    Marcatori: 20' De Roon, 25' Mbappé, 51' Malen, 57' Malen, 84' Espi, 85' Endrick, 90' Rudiger

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini (63' Balerdi), Ndicka, Hermoso (81' Koulierakis); Molina, De Roon, Koné (17' Pisilli), Wesley; Dybala (46' Mora), Soulé (63' Pellegrini); Malen. All. Gasperini

    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries (59' Guler), Konaté, Rudiger, Cucurella (78' Carreras); Tchouameni (71' Silva), Valverde; Diomande (78' Espi), Bellingham, Vinicius (59' Endrick); Mbappé. All. Mourinho

    Arbitro: Letexier

    Ammoniti: Mancini, Wesley, Pellegrini, Carreras

    Espulsi: nessuno

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