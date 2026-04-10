Roma-Pisa è durata solo un tempo per Lorenzo Pellegrini, k.o negli ultimi minuti della frazione chiusa dai giallorossi sul 2-0 in virtù della doppietta di Malen. Per il centrocampista italiano un problema alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo subito dopo la conclusione dei primi 45'.

Dopo aver contribuito al raddoppio della Roma, Pellegrini è rimasto a terra dopo aver sentito tirare: problema muscolare dunque per il 29enne giallorosso che dovrà essere valutato nei prossimi giorni in vista delle ultimissime gare di campionato. Al suo posto dentro El Shaarawy.

Con un mese di gare rimanenti e appena sei gare in calendario, Gasperini spera che il problema occorso a Pellegrini non sia grave, visto il momento clou della stagione e le ultime battaglie per tornare in Champions League. Solamente gli esami, però, potranno dare maggiori informazioni sull'infortunio dell'ex Sassuolo.