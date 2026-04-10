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Pellegrini Roma Pisa Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Roma-Pisa, infortunio per Pellegrini: la sua gara dura solo un tempo. Sabato c'è l'Atalanta

Serie A
L. Pellegrini
Roma vs Pisa
Roma
Pisa

Condizioni da valutare per Pellegrini, uscito per un problema muscolare dopo il primo tempo della sfida contro il Pisa. Sabato c'è l'Atalanta, attesa per gli esami a cui si sottoporrà il giocatore italiano.

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Roma-Pisa è durata solo un tempo per Lorenzo Pellegrini, k.o negli ultimi minuti della frazione chiusa dai giallorossi sul 2-0 in virtù della doppietta di Malen. Per il centrocampista italiano un problema alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo subito dopo la conclusione dei primi 45'.

Dopo aver contribuito al raddoppio della Roma, Pellegrini è rimasto a terra dopo aver sentito tirare: problema muscolare dunque per il 29enne giallorosso che dovrà essere valutato nei prossimi giorni in vista delle ultimissime gare di campionato. Al suo posto dentro El Shaarawy.

Con un mese di gare rimanenti e appena sei gare in calendario, Gasperini spera che il problema occorso a Pellegrini non sia grave, visto il momento clou della stagione e le ultime battaglie per tornare in Champions League. Solamente gli esami, però, potranno dare maggiori informazioni sull'infortunio dell'ex Sassuolo.

  • GLI ESAMI DI PELLEGRINI

    Pellegrini si sottoporrà agli esami di routine probabilmente nella giornata di sabato, così da conoscere l'entità dell'infortunio e il periodo di stop in cui Gasperini non potrà contarci.

    Un problema non di poco conto per Gasperini, che ha sì ritrovato Soulè, ma che non è ancora certo di poter contare su Dybala per la sfida contro l'Atalanta di sabato. Nella quale potrebbe non esserci Pellegrini.

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  • UN NUOVO STOP

    Pellegrini è rimasto fermo ai box per un problema al bicipite femorale occorso a dicembre, per cui è rimasto fuori nelle gare contro Genoa, Atalanta, Lecce e Sassuolo in Serie A, ma anche per quella di Coppa Italia contro il Torino che ha portato all'eliminazione dal torneo.

    Nelle 33 partite stagionali giocate fin qui Pellegrini ha contribuito con sette goal e quattro assist, giocando da titolare sulla trequarti.

    Nel 2026 Gasperini ha scelto Pellegrini dal 1' in tutte le partite di Serie A, eccezion fatta per la sfida contro il Milan in cui è subentrato nella ripresa.

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  • PARLA GASPERINI

    "Pellegrini? Il suo infortunio è una brutta tegola"

    Non ha nascosto la sua delusione a fine partita Gasperini, sentito da Sky: "Stava fornendo buone prestazioni, non sembra gravissimo ma vedremo con gli accertamenti".

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