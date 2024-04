Roma-Lazio è De Rossi contro Tudor: rivoluzione e metamorfosi, Derby bivio per l'Europa

I due allenatori si sfidano nel loro primo Derby della Capitale da tecnici: come sono cambiate Roma e Lazio dopo gli addii di Mourinho e Sarri.

Il 'Derby dei debuttanti'. La prima in panchina nella sfida più sentita dell’anno sulle due sponde del Tevere. 90 minuti che fermano la Capitale, intere generazioni che si uniscono e tengono il fiato sospeso. Un lato caratterizzante della Città Eterna. Roma e Lazio si affrontano nella terza stracittadina della stagione, una gara attesissima.

Questa volta la sfida sulla 'touchline' non sarà tra Mourinho e Sarri. Uno scenario tutto nuovo per giallorossi e biancocelesti, che a dispetto di quanto si poteva pronosticare si sfidano nel terzo atto con due allenatori nuovi in panchina.

Il Derby della Capitale metterà di fronte Daniele De Rossi e Igor Tudor, entrambi all’esordio da tecnici in questa sfida. Il primo l’ha giocato ben 31 volte da calciatore con la maglia giallorossa, di cui 8 da capitano. Il secondo, invece, si appresta a vivere per la prima volta da protagonista l’atmosfera infuocata che avvolge la stracittadina capitolina.

Per entrambi, però, non c’è margine di errore: Roma e Lazio si giocano una buona fetta di qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione, in una gara che ha dimostrato molto spesso in passato di non avere favorite alla vigilia e di lasciare strascichi, in positivo e in negativo, nel prosieguo della stagione.

Come dicevamo, contro ogni pronostico non ci saranno José Mourinho e Maurizio Sarri sulle panchine dell’Olimpico domani.

Il portoghese è stato, infatti, esonerato dalla proprietà Friedkin, che si è affidata alla ventata di freschezza e al cuore romanista di Daniele De Rossi. Dall’altra parte, il tecnico toscano ha fatto un passo indietro e ha rassegnato le dimissioni, con Lotito che ha scelto Tudor per ricostruire la squadra biancoceleste e ripartire immediatamente.

Ma quanto sono cambiate le due squadre?