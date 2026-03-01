Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Boga Zhegrova GattiGOAL
Vittorio Rotondaro

Roma-Juventus, Spalletti azzecca i cambi: Boga, Zhegrova e Gatti decisivi per la rimonta

La Juventus resta a -4 dalla Roma grazie alla riscossa nel finale: Spalletti inserisce Boga, Zhegrova e Gatti, tutti decisivi per il 3-3 finale.

Pubblicità

Scontro diretto dalle mille emozioni all'Olimpico, dove la Roma può mangiarsi le mani per aver sprecato un'occasione enorme: dal possibile +7 sulla Juventus al +4 che tiene ancora vivi i bianconeri in ottica Champions.

Ultima parte di gara decisamente positiva per gli ospiti che, dopo il 3-1 di Malen, hanno avuto la forza di riacciuffare una partita che sembrava ormai persa.

Merito anche dei cambi di Spalletti che, dalla panchina, ha pescato i tre nomi determinanti per la riscossa: Boga, Zhegrova e Gatti, tutti decisivi a loro modo per evitare quella che sarebbe stata una sconfitta sanguinosa.

  • BOGA AL POSTO DI DAVID

    La prima mossa del tecnico di Certaldo è stata quella di inserire l'ex Sassuolo poco dopo l'ora di gioco, un paio di minuti prima rispetto al tris giallorosso firmato Malen.

    Boga si è posizionato sull'out offensivo mancino e, quasi dal nulla, ha capitalizzato al massimo l'episodio del 3-2: palla vagante e conclusione al volo per battere Svilar.

    Per l'ivoriano prima gioia personale da quando è sbarcato a Torino, proprio nell'ultimo giorno di mercato in qualità di vice Yildiz.

    • Pubblicità

  • BENE ANCHE ZHEGROVA

    Al 72' è toccato a Zhegrova sostituire Conceiçao sulla fascia destra, nell'estremo tentativo di vivacizzare la manovra offensiva di una squadra in apnea.

    L'ex Lille ha offerto risposte convincenti e ha messo lo zampino su entrambe le reti della rimonta: prima col traversone che ha costretto Celik a respingere sui piedi di Boga, poi con la battuta della punizione da cui è scaturito il 3-3.

    Pulizia tecnica e imprevedibilità, due aspetti che hanno colto di sorpresa la Roma.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GATTI SALVATORE

    Sul risultato di 3-2, Spalletti ha avuto l'ennesima 'intuizione': fuori Bremer e dentro Gatti, vero e proprio attaccante aggiunto nel forcing finale.

    L'ex Frosinone ha impiegato cinque minuti per lasciare il segno: con un pizzico di fortuna, si è ritrovato sul piede il pallone del pareggio, scaraventato con violenza alle spalle di Svilar.

    Secondo goal consecutivo dopo quello di mercoledì sera contro il Galatasaray, inutile ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions.

  • ENNESIMA BOCCIATURA PER OPENDA

    Tra i giocatori mandati in campo dalla panchina figura anche Openda, entrato assieme a Gatti a pochi secondi dalla segnalazione dei minuti di recupero.

    Ennesimo spezzone davvero esiguo per il belga, bocciato da Spalletti al momento dell'uscita dal terreno di gioco di David: il tecnico toscano gli ha preferito Boga, spostando Yildiz nel ruolo di 'falso 9'.

    Posizione che avrebbe potuto tranquillamente ricoprire Openda, se solo l'impatto col mondo Juventus fosse stato completamente diverso: piccolo 'dettaglio' di un'esperienza che non è sbagliato catalogare come fallimentare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Roma crest
Roma
ROM
0