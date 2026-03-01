Roma-Juventus, Spalletti azzecca i cambi: Boga, Zhegrova e Gatti decisivi per la rimonta

Scontro diretto dalle mille emozioni all'Olimpico, dove la Roma può mangiarsi le mani per aver sprecato un'occasione enorme: dal possibile +7 sulla Juventus al +4 che tiene ancora vivi i bianconeri in ottica Champions.
Ultima parte di gara decisamente positiva per gli ospiti che, dopo il 3-1 di Malen, hanno avuto la forza di riacciuffare una partita che sembrava ormai persa.
Merito anche dei cambi di Spalletti che, dalla panchina, ha pescato i tre nomi determinanti per la riscossa: Boga, Zhegrova e Gatti, tutti decisivi a loro modo per evitare quella che sarebbe stata una sconfitta sanguinosa.