Roma-Juventus, Spalletti azzecca i cambi: Boga, Zhegrova e Gatti decisivi per la rimonta

Al 72' è toccato a Zhegrova sostituire Conceiçao sulla fascia destra, nell'estremo tentativo di vivacizzare la manovra offensiva di una squadra in apnea.

L'ex Lille ha offerto risposte convincenti e ha messo lo zampino su entrambe le reti della rimonta: prima col traversone che ha costretto Celik a respingere sui piedi di Boga, poi con la battuta della punizione da cui è scaturito il 3-3.

Pulizia tecnica e imprevedibilità, due aspetti che hanno colto di sorpresa la Roma.