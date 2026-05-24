Roma in Champions, Gasperini c'è riuscito al primo colpo: in mezzo alle polemiche ha vinto lui

L'attesa dei tifosi giallorossi è finita: la Roma giocherà nella prossima Champions League. Al triplice fischio finale della sfida di Verona contro l'Hellas, il matematico ritorno è divenuto realtà, Gasperini è riuscito a riportare i capitolini nel massimo torneo europeo al primo colpo, dando ragione alla società e ai Friedkin che hanno puntato su di lui per ottenere l'obiettivo del 2026/2027.

Una qualificazione che significa tantissimo, considerando le svariate polemiche stagionali, tra quelle del mercato e quelle relative al 'duello' con Ranieri, in mezzo a innumerevoli infortuni e continui dubbi sul finale di annata. Alla fine, però, ha avuto ragione Gasperini, che ora proverà ad alzare l'asticella e vincere un trofeo, soprattutto grazie ad un mercato ragionato e preciso, più ricco rispetto alle ultime annate in virtù della qualificazione Champions.

I Friedkin hanno comunque investito un miliardo di euro, scontrandosi però con scelte sbagliate, di staff e di mercato, al pari con una mentalità da grande squadra che solamente Gasperini è riuscito a riportare alla Roma, dopo aver reso l'Atalanta una big, tra l'altro con l'Europa League 2024 portata a casa.