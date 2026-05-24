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Gasperini Roma Lazio Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Roma in Champions, Gasperini c'è riuscito al primo colpo: in mezzo alle polemiche ha vinto lui

Serie A
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma

Scelto dalla società giallorossa per tornare in Champions e magari vincere qualche trofeo, Gasperini ha riportato i capitolini nel massimo torneo europeo. E ora punta a conquistare una coppa.

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L'attesa dei tifosi giallorossi è finita: la Roma giocherà nella prossima Champions League. Al triplice fischio finale della sfida di Verona contro l'Hellas, il matematico ritorno è divenuto realtà, Gasperini è riuscito a riportare i capitolini nel massimo torneo europeo al primo colpo, dando ragione alla società e ai Friedkin che hanno puntato su di lui per ottenere l'obiettivo del 2026/2027.

Una qualificazione che significa tantissimo, considerando le svariate polemiche stagionali, tra quelle del mercato e quelle relative al 'duello' con Ranieri, in mezzo a innumerevoli infortuni e continui dubbi sul finale di annata. Alla fine, però, ha avuto ragione Gasperini, che ora proverà ad alzare l'asticella e vincere un trofeo, soprattutto grazie ad un mercato ragionato e preciso, più ricco rispetto alle ultime annate in virtù della qualificazione Champions.

I Friedkin hanno comunque investito un miliardo di euro, scontrandosi però con scelte sbagliate, di staff e di mercato, al pari con una mentalità da grande squadra che solamente Gasperini è riuscito a riportare alla Roma, dopo aver reso l'Atalanta una big, tra l'altro con l'Europa League 2024 portata a casa.

  • AVANTI NONOSTANTE IL MERCATO

    Gasperini è riuscito a sfruttare al meglio la rosa creata in estate e modificata in inverno, soprattutto considerando quanto a più riprese abbia avuto da ridire sulle scelte di mercato. Il tecnico della Roma non ha mai citato Massara direttamente, almeno fino allo scorso aprile, quando ammise come tra i due non ci fosse stato feeling.

    Già lo scorso luglio Gasperini appariva preoccupato per il mercato:

    "Siamo un po' in ritardo, abbiamo iniziato già da 8 giorni la preparazione con tante defezioni. I profili dei giocatori che devono arrivare devono essere giovani, pimpanti e forti. Sono un po' preoccupato, tra un mese inizia il campionato e siamo indietro".

    Nel corso del tempo l'ex Atalanta ha spesso battuto sul tasto della rosa e del mercato:

    "Non pensavo che incontrassimo tutte queste difficoltà per prendere dei giocatori in ruoli che cercavamo da quest'estate".

    Alla fine Gasperini è riuscito a sfruttare al meglio il giocatore che più di tutti era pronto per il campionato, ovvero Malen, miglior bomber assoluto della Serie A nel 2026.

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  • OLTRE RANIERI

    Qualche settimana fa la Roma ha dovuto scegliere tra Ranieri e Gasperini per proseguire la stagione e in vista delle prossime. Alla fine ha scelto il tecnico, vista la fiducia massima riposta dalla società su di lui.

    Il raggiungimento della Champions fa sorridere la Roma anche in questo senso, visto che alla fine proprio Gasperini è stato scelto ed ha condotto la squadra nel massimo torneo.

    Gasperini ha avuto ragione nonostante le lamentele sul mercato, la società in virtù della scelta di fidarsi del tecnico, delle sue richieste e delle sue uscite pubbliche.

    "Il comunicato evidenzia due cose: la fiducia che non mi è mai mancata dalla società sin dal primo giorno e che la Roma è davanti a tutto" ha detto Gasperini dopo l'annuncio del saluto a Ranieri, in cui la società ricordava la massima fiducia nel suo mister.



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  • DECINE DI MILIONI

    Il raggiungimento della Champions porta nelle casse della Roma circa 40 milioni di euro, che saliranno ulteriormente nella prossima annata in base agli incassi, ma soprattutto in virtù dei risultati sul campo.

    In questo modo la Roma potrà investire maggiormente sul mercato, ma dovrà farlo in maniera precisa e studiata: Gasperini e l'uomo scelto per l operazioni in entrata e in uscita dovrà lavorare fianco a fianco con il tecnico, con un feeling necessario per arrivare agli stessi obiettivi.

    Qualora il mercato della Roma si svolga in un clima positivo, diversamente da quello del 2025/2026 (almeno stando alle parole dei protagonisti), allora la squadra potrebbe realmente trovare una quadra per puntare a grandi obiettivi, con la conferma della qualificazione in Champions come punto minimo.

  • IL DISCORSO DYBALA

    Gasperini sperava di rendere Dybala il suo cannoniere stagionale, ma infortuni e gare deludenti hanno portato a un finale decisamente diverso, con l'argentino in bilico per la prossima annata. La Roma ha raggiunto la Champions quando Gasperini ha avuto per le mani un calciatore in grado di essere plasmato secondo le sue idee, quel Malen che sarà confermato al centro dell'attacco.

    Qualora Dybala dovesse essere confermato, dunque, l'argentino svolgerà il ruolo di stella imprevedibile: sotto Gasperini la vera Joya non si è vista, ragion per cui un nuovo anno alla Roma potrebbe far luce su ciò che non è stato nel corso del 2025/2026.


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  • UN MESSAGGIO AI FRIEDKIN

    Il raggiungimento della Champions pone Gasperini in una posizione privilegiata, tanto che nella prossima annata spera di vedere i Friedkin più presenti:

    "La presenza della Proprietà è fondamentale" ha affermato prima dell'ultima gara di campionato. "Aiuta a evitare situazioni spiacevoli in un ambiente di lavoro, dà forza alla squadra e all’ambiente e consente risposte chiare e più veloci rispetto al passato".

    Questa sarà una bella scommessa. Spero che anche il risultato positivo di domani possa contribuire a una Roma compatta, forte nei propri progetti e idee, sbagliando anche, ma con un obiettivo comune. La loro maggiore presenza può sicuramente aiutare in tutto questo”.

    Il risultato positivo è arrivato, Gasperini ha vinto. Ora punta a farlo ancora e ancora, in mezzo alle polemiche o meno.