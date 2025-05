Roma-Fiorentina 1-0, pagelle e tabellino: decide Dovbyk, per i giallorossi continua il sogno Champions

La Roma supera l’ostacolo Fiorentina e continua la sua corsa Champions: a decidere all’Olimpico è una rete di Dovbyk.

Era un fondamentale bivio Champions e a imboccare la strada giusta è stata la Roma. La compagine giallorossa supera la Fiorentina in quello che era un attesissimo scontro diretto e in un colpo solo allunga la striscia positiva iniziata lo scorso dicembre e soprattutto si assicura tre punti pesantissimi per la corsa che conduce ad una qualificazione alla massima competizione europea.

Una partita, quella che si è giocata all’Olimpico, che ha impiegato qualche minuto in più rispetto al previsto per accendersi, ma che fondamentalmente è stata anche in grado di regalare delle emozioni. Nel primo tempo a ritagliarsi i ruoli di grandi protagonisti sono stati soprattutto i due portieri.

Svilar ha iniziato un duello personale con Kean che ha vinto con tre interventi importanti, mentre dalla parte opposta del campo De Gea è stato chiamato a fermare prima Celik e poi a superarsi su Shomurodov.

Proprio da quest’ultima parata scaturisce in pieno recupero il corner che porta al goal della Roma: cross di Angelino a cercare Shomurodov che, posizionato sul secondo palo, fa la sponda per Dovbyk che da distanza ravvicinata non deve far altro che depositare in rete per l’1-0.

Nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare il proprio baricentro, ma nelle occasioni in cui si avvicina alla rete trova sempre uno Svilar attento. Quello dei gigliati è un possesso sterile e Palladino decide dunque di ridisegnare la sua squadra gettando nella mischia prima Gudmundsson per Zaniolo, poi Beltran e Colpani per Pograncic e Richardson.

Nonostante un avversario decisamente a trazione anteriore, la Roma riesce a gestire la situazione senza particolari patemi fino al triplice fischio finale. Ranieri e i suoi uomini continuano a sognare in grande, per la Fiorentina la possibilità più concreta per rifarsi in fretta si chiama Conference League.