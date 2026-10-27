Rodrigo Mora lancia un segnale a Gasperini in Roma-Cagliari: il vero vice-Dybala è lui

E alla fine arriva Rodrigo Mora. L'uomo copertina della Roma, che in un primo tempo sembrava essere Lulli, è diventato lui. E con ottime ragioni.
Un ottimo Cagliari, capace di trovare il 2-2 a una decina di minuti dalla fine con Maldini, è stato riportato sulla terra proprio dal portoghese. Un colpo di testa vincente prima, l'assist per Malen poi: così il suo ingresso dalla panchina si è rivelato positivo.
Il messaggio per Gasperini? È abbastanza chiaro: il vero vice-Dybala, anche se l'argentino è ormai pronto a tornare in campo, è lui.
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