Rodrigo Mora lancia un segnale a Gasperini in Roma-Cagliari: il vero vice-Dybala è lui

Tra Napoli e Cagliari, Gasperini ha provato due soluzioni per sopperire all'assenza per infortunio di Dybala: Bryan Cristante avanzato sulla linea dei trequartisti e Niccolò Pisilli.

Mora, del resto, aveva avuto una doppia chance da titolare contro il Genoa e lo Slovan Bratislava. E non è che l'avesse sfruttata come Gasperini e la gente della Roma si sarebbero attesi. Anche da qui, appunto, sono arrivate le esclusioni iniziali dalle ultime due partite.

Ma nemmeno Cristante e Pisilli hanno esaltato sulla trequarti. Vero, quest'ultimo ha segnato il 2-1 contro il Cagliari, ma ha pure provocato il rigore del primo vantaggio sardo e, in generale, non ha le qualità tecniche eccelse di Mora. Meglio l'elettrico Rodrigo, brillante, raffinato, voglioso di lasciare il segno. E, alla fine, capace di farlo.



