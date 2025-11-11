Rocchi a Open VAR sul fallo di reazione di Hojlund su Ferguson in Bologna-Napoli: "Era da espulsione"

Chiffi, direttore di gara di Bologna-Napoli, al 63' ha interrotto il gioco per ravvisare la reazione di Hojlund su Ferguson:

"Stop! No no no, reaction, stop! Ammonito Hojlund, quando lo tiene giù poi gli dà un colpo. Non può fare quella roba lì".

Meraviglia, presente in sala VAR, conferma:

"Lui praticamente lo trattiene da terra. Solo il primo (gesto, ndr), l'intensità del primo. Lui (Ferguson, ndr) lo trattiene e (Hojlund, ndr) gli assesta la manata.

"L'ha ammonito... - (prosegue Meraviglia riferendosi a Chiffi, ndr) - Lui si tocca in faccia. Dani (Daniele Chiffi, ndr), tieni anche conto che lui si tocca in faccia e in faccia non lo prende. Lo prende sul costato".

"Dani, ti confermo l'ammonizione di Hojlund, è lui che lo trattiene da terra e poi dopo gli dà una manata. Sì, intensità media, ma è tutto dovuto dal difensore (in riferimento a Ferguson, ndr). Ti confermo l'ammonizione, poi è sul costato. Chi subisce si tiene la faccia, ma il colpo è sul costato".