Rocchi a Open VAR sul fallo di reazione di Hojlund su Ferguson in Bologna-Napoli: "Era da espulsione"

Il designatore Rocchi ammette l'errore dell'arbitro Chiffi e di Meraviglia al VAR sul mancato rosso a Hojlund per il colpo rifilato a Ferguson: "Il calciatore non deve avere questo atteggiamento".

Rasmus Hojlund, durante Bologna-Napoli, andava espulso.

Lo afferma il designatore Gianluca Rocchi, che a 'Open VAR' su DAZN ricostruisce insieme a Federica Zille la dinamica che domenica pomeriggio ha portato al fallo di reazione del danese nei confronti di Lewis Ferguson.

Un gesto che, secondo quanto sentenziato dal massimo esponente della classe arbitrale, a differenza di ciò che hanno deciso Chiffi e Meraviglia (al VAR) era da punire col più severo dei provvedimenti.

  • HOJLUND-FERGUSON: IL DIALOGO TRA ARBITRO E SALA VAR

    Chiffi, direttore di gara di Bologna-Napoli, al 63' ha interrotto il gioco per ravvisare la reazione di Hojlund su Ferguson:

    "Stop! No no no, reaction, stop! Ammonito Hojlund, quando lo tiene giù poi gli dà un colpo. Non può fare quella roba lì".

    Meraviglia, presente in sala VAR, conferma:

    "Lui praticamente lo trattiene da terra. Solo il primo (gesto, ndr), l'intensità del primo. Lui (Ferguson, ndr) lo trattiene e (Hojlund, ndr) gli assesta la manata.

    "L'ha ammonito... - (prosegue Meraviglia riferendosi a Chiffi, ndr) - Lui si tocca in faccia. Dani (Daniele Chiffi, ndr), tieni anche conto che lui si tocca in faccia e in faccia non lo prende. Lo prende sul costato".

    "Dani, ti confermo l'ammonizione di Hojlund, è lui che lo trattiene da terra e poi dopo gli dà una manata. Sì, intensità media, ma è tutto dovuto dal difensore (in riferimento a Ferguson, ndr). Ti confermo l'ammonizione, poi è sul costato. Chi subisce si tiene la faccia, ma il colpo è sul costato".

  • ROCCHI: "È ESPULSIONE, L'ATTEGGIAMENTO NON VA BENE"

    "Per noi è espulsione, perché l'atteggiamento non va assolutamente bene - ha detto Rocchi rientrando in studio - Vero che Ferguson lo trattiene, ma la decisione giusta era rosso per Hojlund ed ammonizione per Ferguson, perché chi provoca una reazione per un'azione va comunque sanzionato".

    "Noi non dobbiamo valutare l'intensità, il calciatore non deve avere questo atteggiamento. Sia in A che in B siamo molto severi sulla condotta di gioco, serve a tutelare i calciatori e i dati ci danno ragione".

  • "FERGUSON INIBISCE IL VAR"

    Il designatore degli arbitri, però, infine aggiunge:

    "La reazione di Ferguson non mi piace per niente, perché toccandosi il viso nonostante il colpo sia sul costato inibisce il VAR".

    "Ciò che mi dà fastidio è che un calciatore oggi usa la norma arbitrale, nata per proteggere i calciatori in merito ai colpi sulle braccia e sul viso, per far ammonire gli avversari. noi abbiamo commesso un errore, ma se penso al sistema più complesso ci tengo a rimarcare questo aspetto".

