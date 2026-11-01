Di seguito gli episodi da moviola di Como-Venezia e il rigore revocato dal VAR.
Rigore contro il Como tolto al VAR, cosa è successo: il motivo della decisione finale dell'arbitro Ferrieri Caputi
Sky Italia
✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).
✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).
✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.
NOW
✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.
✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.
✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.
DAZN
✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).
✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.
✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.
Sky Italia
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MANO DI MILLA: L'ARBITRO FISCHIA RIGORE
Al 28' del primo tempo di Como-Venezia ecco l'episodio incriminato.
Busio arriva al limite dell'area avversaria e Milla, nel tentativo di fermarlo, tocca nettamente il pallone con la mano.
La signora Ferrieri Caputi, molto vicina all'azione, indica il dischetto e assegna il calcio di rigore per il Venezia.
RIGORE REVOCATO: IL MOTIVO
Dopo una lunga revisione al VAR però Ferrieri Caputi viene richiamata davanti al monitor.
Inizialmente si pensa che la revisione possa riguardare la posizione della mano di Milla, ovvero se dentro o fuori dall'area del Como.
Alla fine invece l'arbitro revoca la sua decisione annunciando che il giocatore non ha commesso nessun fallo. Il tocco di mano dunque viene giudicato non punibile.
ERA RIGORE? IL PARERE DI MARELLI SU DAZN
Secondo l'opinione di Luca Marella su DAZN la decisione di revocare il rigore in Como-Venezia è sbagliata.
A suo dire la mano di Milla si muove in direzione del pallone, dunque l'intervento del centrocampista andava punito confermando la decisione di campo.
RIGORE CONTRO IL VENEZIA
Al quarantesimo minuto del primo tempo Ferrieri Caputi assegna un altro rigore, stavolta a favore del Como.
Juan Jesus frana su Douvikas a due passi dalla porta del Venezia commettendo nettamente fallo. La decisione dunque è corretta e viene confermata dal VAR.
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