La prima stagione al Milan di Samuele Ricci, tutto sommato, è stata positiva con 31 presenze 1 goal e 4 assist. L'ex capitano del Torino ha giocato tanto nonostante avesse davanti nelle gerarchie due campioni come Adrien Rabiot e Luka Modric. Il problema con il nuovo corso è principalmente tecnico: le caratteristiche di Ricci non sarebbe ideali per la proposta di gioco di Amorin che, nel suo centrocampo a due, vorrebbe giocatori che attuino in maniera diversa rispetto al nazionale azzurro.
Ricci proposto alla Juventus: il Milan lo ha messo sul mercato, piace anche all'Atalanta
PROPOSTO ALLA JUVENTUS
Pur essendo sotto contratto fino a giugno 2029 ed un investimento da 23 milioni di euro, Samuele Ricci non è ritenuto incedibile. Gli agenti del centrocampista toscano si sono già attivati per capire cosa può offrire il mercato. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti sia con la Juventus che con l'Atalanta, l'entourage di Ricci ha proposto la possibilità di prendere il classe 2001.
Carnevali e Massara stanno lavorando a una Juventus più italiana rispetto al passato e Ricci piace da mesi tanto che già nell'ultima sessione di calciomercato invernale si era parlato di uno scambio con Gatti. All'Atalanta Ricci invece avrebbe in Sarri uno sponsor importante: il tecnico lo aveva richiesto a più riprese anche quando sedeva sulla panchina della Lazio.
VENTI MILIONI DI EURO
Ricci sta lavorando con serietà e ambizione in questa prima fase del precampionato con l'obiettivo, chiaro, di convincere Amorim. Il tecnico portoghese vorrebbe evitare un affollamento in mediana perché oggi ci sarebbero 7 giocatori per 2 ruoli. Troppi anche se nella prossima stagione il Milan sarà di nuovo protagonista in Europa League. Ricci in uscita ma non a prezzo di saldo, serviranno almeno 20 milioni di euro come offerta per iniziare a trattare con il Milan. Dodici mesi dopoil suo, Ricci può dire addio al Milan.
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