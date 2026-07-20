Ricci proposto alla Juventus: il Milan lo ha messo sul mercato, piace anche all'Atalanta

Pur essendo sotto contratto fino a giugno 2029 ed un investimento da 23 milioni di euro, Samuele Ricci non è ritenuto incedibile. Gli agenti del centrocampista toscano si sono già attivati per capire cosa può offrire il mercato. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti sia con la Juventus che con l'Atalanta, l'entourage di Ricci ha proposto la possibilità di prendere il classe 2001.





Carnevali e Massara stanno lavorando a una Juventus più italiana rispetto al passato e Ricci piace da mesi tanto che già nell'ultima sessione di calciomercato invernale si era parlato di uno scambio con Gatti. All'Atalanta Ricci invece avrebbe in Sarri uno sponsor importante: il tecnico lo aveva richiesto a più riprese anche quando sedeva sulla panchina della Lazio.