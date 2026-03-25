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Mateo Retegui Italy IsraelGetty Images
Leonardo Gualano

Retegui il vero attaccante imprescindibile per Gattuso: le speranze dell'Italia passano anche dai suoi goal

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Italia vs Irlanda del Nord
Irlanda del Nord

Sarà Mateo Retegui a guidare l'attacco dell'Italia contro l'Irlanda del Nord: è un fedelissimo di Gattuso ed ha sempre risposto presente.

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L'attesa è quasi finita. Dopo lunghi mesi scanditi da dubbi, speranze ed anche qualche timore, l'appuntamento (che si spera possa diventare doppio) che tanti appassionati di calcio hanno cerchiato con un circoletto rosso sul calendario a metà novembre è finalmente arrivato.

Ancora poco più di ventiquattro ore e l'Italia tornerà in campo per affrontare l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff che mettono in palio uno degli ultimi sei pass a disposizione per i prossimi Mondiali.

Una sfida nella quale non saranno ammessi margini di errore, e questo non solo perché la Nazionale azzurra non ha preso parte alle edizioni del 2018 e del 2022. In gioco non c'è solo il blasone di una rappresentativa che comunque resta tra le più titolate del pianeta: c'è il futuro di un intero movimento che negli ultimi anni ha dato tanti segnali di debolezza, ma anche la possibilità di offrire ad una giovane generazione, che ancora non ne ha avuto la possibilità, di vedere l'Italia in un Campionato del Mondo.

A Bergamo i titoli e la storia saranno semplice passato, così come lo saranno le recenti delusioni: ci saranno solo il presente ed un futuro che si spera possa tingersi un po' più di azzurro.

Per questo motivo, contro la 'Green & White Army' non ci sarà spazio per esperimenti, ma solo per certezze. Rino Gattuso dovrà affidarsi agli uomini che meglio conosce, a quelli che gli danno maggiori garanzie e, in questa categoria, rientra un attaccante del quale, per forza di cose, in Italia negli ultimi mesi si sono perse un po' le tracce: Mateo Retegui.

  • Mateo Retegui Ahli Qadsiah 2025-2026Getty

    UNA STAGIONE DA PROTAGONISTA IN ARABIA SAUDITA

    Quando lo scorso 21 luglio è stato ufficializzato il suo passaggio dall'Atalanta all'Al-Qadsiah per 67 milioni di euro, sono stati in molti a rivolgere il loro pensiero anche alla Nazionale azzurra.

    Il calcio italiano salutava infatti non solo un attaccante fresco di titolo di capocannoniere della Serie A, ma anche uno degli uomini di punta di un'Italia da poche settimane affidata a Gennaro Gattuso.

    Una squadra il cui percorso nelle qualificazioni Mondiali era partito con un demoralizzante 3-0 ad Oslo contro una Norvegia parsa a tratti incontenibile, che aveva lasciato ferite non totalmente guarite dalla successiva vittoria con la Moldavia.

    Retegui quelle due partite le aveva giocate da titolare, così come aveva fatto nelle precedenti sfide di Nations League, ed era dunque lui uno degli elementi sulle cui spalle poggiavano molte delle speranze di rinascita dopo un Europeo che aveva lasciato in eredità soprattutto dubbi e delusioni.

    Ebbene, l'attaccante italo-argentino, nonostante la decisione di allontanarsi dalle luci del calcio che conta, il giro azzurro non lo ha mai abbandonato. Ha continuato ad esserne uno degli elementi più importanti, mentre scopriva una realtà tutta nuova.

    In Arabia Saudita ha continuato a fare ciò che meglio gli riesce, cioè segnare, ed è diventato uno dei trascinatori di una squadra che ora è quarta in Saudi Pro League, a -2 da quel terzo posto che vale la qualificazione alla Champions League e a -7 dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo capolista.

    Non uno dei volti di un campionato che nel corso degli ultimi anni ha attratto stelle del firmamento calcistico, ma comunque uno dei suoi nuovi protagonisti. Sono stati 15 i goal sin qui siglati in 25 presenze di Saudi Pro League, un bottino che fa di lui uno dei giocatori più prolifici del torneo. Certo, i vari Toney (25 goal), Quinones (suo compagno di squadra con 24 centri) e Cristiano Ronaldo (21 goal) sono relativamente distanti, ma Retegui ha segnato con buona regolarità, ovvero una volta ogni 142' di gioco.

    Ai 15 goal in campionato vanno aggiunti anche i 3 in King's Cup, che portano il bottino a 18 in 28 partite complessive.

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  • TANTA VOGLIA DI ITALIA

    Retegui non gioca una partita ufficiale dallo scorso 13 marzo, da quando, cioè, il campionato saudita si è momentaneamente fermato, e la cosa potrebbe far sorgere ad alcuni delle perplessità sulle sue condizioni e sul suo ritmo partita.

    Dubbi leciti, ma c'è da dire che ha fatto di tutto per arrivare alla sfida con l'Irlanda del Nord nel miglior modo possibile.

    Ha lasciato subito l'Arabia Saudita per volare in Italia e raggiungere Coverciano con larghissimo anticipo rispetto ai compagni di Nazionale.

    Per una settimana si è allenato con un preparatore messo a disposizione dalla FIGC e, se da un lato è vero che le partite sono un'altra cosa, dall'altro non può non essere apprezzata la sua voglia di azzurro.

    Negli ultimi giorni si è parlato di un Retegui in ottime condizioni e già focalizzato sul prossimo fondamentale impegno, e la speranza è che queste sensazioni si rivelino giuste nel momento che più conterà.

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  • Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    UN FEDELISSIMO DI GATTUSO

    Con un Pio Esposito in rampa di lancio, un Moise Kean da poco rientrato da un fastidioso infortunio ed un Gianluca Scamacca le cui condizioni sono ancora tutte da valutare, Mateo Retegui rappresenta l'unica vera certezza per Gattuso in attacco.

    Questione di esperienza, stato di forma e non solo. Il commissario tecnico azzurro, da quando ha iniziato il suo mandato, non ha mai rinunciato all'italo-argentino.

    Lo ha schierato da titolare in cinque delle sue sei partite sulla panchina dell'Italia, facendolo entrare a gara in corso solo contro la Moldavia, e a pochi giorni da una sfida, quella di San Siro contro la Norvegia, nella quale la nostra Nazionale sarebbe andata a caccia di quell'impossibile impresa poi non riuscita.

    Una fiducia ripagata con ben cinque goal (distribuiti nelle due partite contro l'Estonia e in una contro Israele), ma anche prestazioni ottime e quattro assist.

    Numeri da giocatore al quale è impossibile rinunciare ed infatti Gattuso non vi rinuncerà. A Bergamo, in uno stadio nel quale con la maglia dell'Atalanta si è realmente consacrato come attaccante di caratura internazionale, Retegui è chiamato a dare garanzie e, se possibile, anche a segnare quelle reti che possano valere poi la sfida contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

  • CHI AL SUO FIANCO?

    Se Retegui, che in azzurro ha già segnato 11 goal in 26 presenze (viaggia ad una media di 0,42 reti a partita), sembra praticamente certo di una maglia da titolare, più dubbi ci sono su quella che potrebbe essere la sua spalla.

    A contendersi un posto al suo fianco sono Moise Kean e Pio Esposito, ovvero due giocatori che vengono da settimane molto diverse.

    Il primo ne ha passate alcune ai box, tanto che ad un certo punto anche la sua convocazione sembrava potesse essere in dubbio, il secondo invece ha trovato sempre maggiore spazio all'Inter, complice un infortunio occorso a Lautaro Martinez.

    Kean ed Esposito si sono affrontati domenica scorsa al Franchi, a pochi chilometri da Coverciano, e, se l'attaccante nerazzurro ha vinto il duello sotto il profilo dei goal segnati (suo quello del momentaneo 0-1), quello della Fiorentina, pur non sfruttando alcune occasioni, è parso già vicino alla sua condizione migliore.

    Se Gattuso contro l'Irlanda del Nord non vorrà concedersi esperimenti, allora toccherà a Kean. Non è solo una questione di esperienza, ma anche di feeling con Retegui. I due, quando sono stati schierati insieme, hanno fatto sempre benissimo, dando dimostrazione non solo di cercarsi tanto, ma anche di trovarsi ad occhi chiusi.

    Come Retegui, anche Kean ha segnato 11 goal in azzurro (ma con due partite in meno) e, quando è stato chiamato in causa, ha risposto sempre presente, così come dimostrato dalle quattro marcature in tre sole partite giocate nel girone di qualificazione (le altre le ha saltate per infortunio).

    Certo, anche Esposito, con caratteristiche diverse, rappresenta una certezza per Gattuso e i 3 goal segnati in appena 5 presenze con la Nazionale maggiore (gli ultimi due consecutivamente) lo spiegano ampiamente, ma resterà da capire se il commissario tecnico se la sentirà di dividere una coppia che ha fatto benissimo quando è stata schierata.

    A lui la non facile decisione; quello che è certo è che da Retegui non si potrà prescindere e molte delle speranze azzurre passeranno anche da lui.

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