Retegui il vero attaccante imprescindibile per Gattuso: le speranze dell'Italia passano anche dai suoi goal

L'attesa è quasi finita. Dopo lunghi mesi scanditi da dubbi, speranze ed anche qualche timore, l'appuntamento (che si spera possa diventare doppio) che tanti appassionati di calcio hanno cerchiato con un circoletto rosso sul calendario a metà novembre è finalmente arrivato.

Ancora poco più di ventiquattro ore e l'Italia tornerà in campo per affrontare l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff che mettono in palio uno degli ultimi sei pass a disposizione per i prossimi Mondiali.

Una sfida nella quale non saranno ammessi margini di errore, e questo non solo perché la Nazionale azzurra non ha preso parte alle edizioni del 2018 e del 2022. In gioco non c'è solo il blasone di una rappresentativa che comunque resta tra le più titolate del pianeta: c'è il futuro di un intero movimento che negli ultimi anni ha dato tanti segnali di debolezza, ma anche la possibilità di offrire ad una giovane generazione, che ancora non ne ha avuto la possibilità, di vedere l'Italia in un Campionato del Mondo.

A Bergamo i titoli e la storia saranno semplice passato, così come lo saranno le recenti delusioni: ci saranno solo il presente ed un futuro che si spera possa tingersi un po' più di azzurro.

Per questo motivo, contro la 'Green & White Army' non ci sarà spazio per esperimenti, ma solo per certezze. Rino Gattuso dovrà affidarsi agli uomini che meglio conosce, a quelli che gli danno maggiori garanzie e, in questa categoria, rientra un attaccante del quale, per forza di cose, in Italia negli ultimi mesi si sono perse un po' le tracce: Mateo Retegui.