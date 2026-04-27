Repubblica - Codice segreto in Sala VAR in stile 'Gioca Jouer': come funzionavano il vocabolario muto e i messaggi in codice per i varisti

A confermare che nell’ambiente arbitrale il tema fosse noto è l’ex arbitro Daniele Minelli, che all’agenzia AGI ha dichiarato: “Le bussate in sala VAR? Nell’ambiente se ne parlava e si sapeva che il protocollo non lo permetteva”.

Minelli ha aggiunto che da quando Rocchi e i suoi vice non si sono più presentati a Lissone, dopo l’introduzione della presenza della Procura federale nella sala VAR successiva alla denuncia di Rocca, “gli errori degli arbitri si sono moltiplicati in modo devastante”.