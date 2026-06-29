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Matteo Occhiuto

Raspadori “alla Mertens”: come Sarri può cambiare la carriera di Jack all'Atalanta

Atalanta
Serie A
G. Raspadori
Calciomercato

L’attaccante ex Sassuolo può essere centrale nel progetto di Sarri in nerazzurro: c’è un precedente storico che può indicare quale ruolo avrà Raspadori nel nuovo ciclo nerazzurro.

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L’Atalanta ha deciso di ripartire da Maurizio Sarri. Sarà l’ex Napoli la guida tecnica del nuovo corso bergamasco, in quello che è uno dei binomi che lasciano più curiosità in vista della prossima stagione di Serie A.

Alla New Balance Arena, peraltro, Sarri troverà uno dei giocatori che, nelle ultime sessioni di mercato, ha più volte cercato di portare alla sua corte, ai tempi della Lazio: Giacomo Raspadori.

Il mister toscano l tecnico toscano, da sempre integralista del modulo e della chimica di squadra, si trova finalmente tra le mani un talento ibrido. Raspadori non è un centravanti classico, ma non è nemmeno una pura ala. Questa convivenza promette di oscillare tra la sfida strategica e la definitiva consacrazione del giocatore, nell’ombra di quello che Sarri già fece a Napoli con Dries Mertens.

  • AS Roma v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    L’ATALANTA DI SARRI: QUALITÀ E VELOCITÀ

    A naso, non è sbagliato dire che a Bergamo ci si aspetta di vedere un’Atalanta che mantenga la brillantezza, tecnica e atletica, vista negli ultimi anni. Le squadre di Sarri giocano bene, spesso monetizzando oltremodo le proprie risorse. 

    A Zingonia l’allenatore toscano troverà un gruppo, comunque, reduce da un ottavo di Champions: non proprio gli ultimi arrivati. In attesa di capire se deciderà di impostare la difesa a 4 o continuerà a giocare a 3, di certo è lecito immaginarsi una Dea veloce e ricca di qualità.

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  • FBL-ITA-SERIEA-CAGLIARI-NAPOLIAFP

    JACK, FUTURO ALLA MERTENS?

    In questo, ben potrebbe inserirsi Giacomo Raspadori. L’ex Atletico Madrid è, come detto, un profilo ibrido, che ricorda molto Dries Mertens. E chissà che le caratteristiche di Jack non spingano Sarri a disegnare per lui un ruolo analogo, con l’inserimento da falso nove di Raspadori come punta. 

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  • Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    L’INSEGUIMENTO DI SARRI A RASPADORI

    Del resto, è evidente come Raspadori, a Sarri, sia sempre piaciuto. L’allenatore toscano ha provato e riprovato a portarlo a Roma, sponda Lazio, durante la sua avventura biancoceleste. In tutte le occasioni in cui è stata aperta una trattativa, però, le strade non hanno finito per incrociarsi.

  • Raspadori AtalantaGetty Images

    COPPIA CHE INTRIGA

    Sarri e Raspadori, però, ora si sono finalmente trovati. Certamente in casa Atalanta le opzioni offensive non mancheranno: al momento in rosa ci sono anche Scamacca e Krstovic, nel ruolo di punta, oltre a De Ketelaere. Ma quello di Jack è una tipologia di giocatore che potrebbe finalmente esplodere con l’allenatore toscano, che studia le opzioni per disegnare al meglio la sua nuova Dea. 

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