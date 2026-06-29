Raspadori “alla Mertens”: come Sarri può cambiare la carriera di Jack all'Atalanta

L’Atalanta ha deciso di ripartire da Maurizio Sarri. Sarà l’ex Napoli la guida tecnica del nuovo corso bergamasco, in quello che è uno dei binomi che lasciano più curiosità in vista della prossima stagione di Serie A.

Alla New Balance Arena, peraltro, Sarri troverà uno dei giocatori che, nelle ultime sessioni di mercato, ha più volte cercato di portare alla sua corte, ai tempi della Lazio: Giacomo Raspadori.

Il mister toscano l tecnico toscano, da sempre integralista del modulo e della chimica di squadra, si trova finalmente tra le mani un talento ibrido. Raspadori non è un centravanti classico, ma non è nemmeno una pura ala. Questa convivenza promette di oscillare tra la sfida strategica e la definitiva consacrazione del giocatore, nell’ombra di quello che Sarri già fece a Napoli con Dries Mertens.