Quanto vale Alajbegovic, la stella bosniaca che ha stregato mezza Europa: in Serie A piace a Milan, Napoli e Roma

Alajbegovic è cresciuto nel settore giovanile del Bayer Leverkusen, che quando l'ha venduto al Salisburgo si è tenuto una recompra esercitata in questi mesi: la cifra è di 8 milioni di euro, grazie ai quali il club tedesco ha ripreso il controllo del talento bosniaco. Già prima di quest'operazione il Milan aveva iniziato a informarsi sugli eventuali costi dell'operazione, ora se vorrà approfondire i discorsi dovrà sedersi a parlare con il Leverkusen che nonostante lo abbia ripreso non è escluso che possa partire subito in estate. Molto dipenderà dalle eventuali proposte che arriveranno sul tavolo, considerando che oltre al Milan ci sono altre società che l'hanno inserito nella lista degli obiettivi e in Italia piace anche a Roma e Napoli. A oggi, la valutazione del giocatore è tra i 20 e i 30 milioni di euro.



