Nella terza esclusione di fila dell'Italia dal Mondiale c'è la firma di un ragazzino di 18 anni: Keim Alajbegovic si è caricato una nazione sulle spalle e tra semifinale e finale playoff è stato decisivo per la qualificazione della Bosnia alla prossima Coppa del Mondo in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio. Il gioiellino classe 2007 sarò sicuramente uno dei giocatori monitorati dagli scout internazionali durante il torneo, ma già in questa stagione l'attaccante del Salisburgo è stato seguito da vicino e con attenzione da molti osservatori di top club.
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Quanto vale Alajbegovic, la stella bosniaca che ha stregato mezza Europa: in Serie A piace a Milan, Napoli e Roma
LA RICHIESTA PER ALAJBEGOVIC
Alajbegovic è cresciuto nel settore giovanile del Bayer Leverkusen, che quando l'ha venduto al Salisburgo si è tenuto una recompra esercitata in questi mesi: la cifra è di 8 milioni di euro, grazie ai quali il club tedesco ha ripreso il controllo del talento bosniaco. Già prima di quest'operazione il Milan aveva iniziato a informarsi sugli eventuali costi dell'operazione, ora se vorrà approfondire i discorsi dovrà sedersi a parlare con il Leverkusen che nonostante lo abbia ripreso non è escluso che possa partire subito in estate. Molto dipenderà dalle eventuali proposte che arriveranno sul tavolo, considerando che oltre al Milan ci sono altre società che l'hanno inserito nella lista degli obiettivi e in Italia piace anche a Roma e Napoli. A oggi, la valutazione del giocatore è tra i 20 e i 30 milioni di euro.
RUOLO E CARATTERISTICHE
Attaccante esterno, Alajbegovic preferisce giocare a sinistra per rientrare sul piede forte e calciare in porta o cercare l'imbucata per il compagno; all'occorrenza si può spostare anche sull'altra fascia (i compiti rimangono gli stessi, sa giocare anche col mancino) o essere schierato sulla trequarti dietro a una prima punta. Tra le specialità della casa c'è il dribbling, quando parte in velocità non lo fermano più e chi lo segue da vicino giura che ha una visione di gioco di un trentenne. Nelle giovanili del Bayer Leverkusen i calci piazzati erano (quasi) tutti i suoi.
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