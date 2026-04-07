Lavori in corso per la porta della Juventus, che in estate potrebbe cambiare qualcosa tra i pali: Perin vorrebbe giocare con più continuità e già a gennaio stava pensando di cambiare aria, Di Gregorio è sotto osservazione da parte da parte di dirigenza e staff tecnico e se dovesse arrivare un'offerta considerata convincente potrebbe lasciare Torino. Per questo, i bianconeri si stanno iniziando a guardare intorno per un eventuale sostituto: tra i nomi in lista c'è quello del brasiliano del Liverpool Alisson Becker, una richiesta esplicita di Luciano Spalletti che l'ha già allenato ai tempi della Roma (intuizione di Walter Sabatini, arrivò come secondo di Szczesny e l'anno dopo diventò titolare con Di Francesco).
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Quanto guadagna Alisson, l'ultima idea della Juventus per la porta: ingaggio, la richiesta per Liverpool e gli infortuni
L'INGAGGIO DI ALISSON AL LIVERPOOL
Il contratto di Alisson con il Liverpool è in scadenza a giugno 2027 - i Reds hanno esercitato l'opzione di rinnovo - ma il classe '92 potrebbe partire con un anno d'anticipo rispetto alla fine del rapporto con il club inglese. La dirigenza della Juve potrebbe fare un tentativo su richiesta dell'allenatore, considerando che l'ingaggio attuale da circa 8 milioni di euro non è impossibile da raggiungere e il club bianconero proverà ad abbassare la richiesta di 15/20 milioni del Liverppol, considerando anche che dopo l'arrivo del georgiano Mamardashvili dal Valencia (operazione da 30 milioni di euro) non è più titolare fisso.
GLI INFORTUNI DI ALISSON
Dall'altra parte bisogna approfondire bene le condizioni fisiche di Alisson, in questa stagione è stato spesso fermato da infortuni muscolari e in questo periodo è indisponibile per una lesione al bicipite femorale subìta durante la gara di Champions contro il Galatasaray e che gli ha fatto altare le ultime due partite dei Reds contro il Brighton (in campionato) e con il Manchester City (in FA Cup). Il rientro - a meno di complicazioni - dovrebbe essere previsto per fine aprile e potrebbero essere le ultime partite di Alisson a Liverpool, con la Juve pronta a farsi avanti.
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