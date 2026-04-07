Lavori in corso per la porta della Juventus, che in estate potrebbe cambiare qualcosa tra i pali: Perin vorrebbe giocare con più continuità e già a gennaio stava pensando di cambiare aria, Di Gregorio è sotto osservazione da parte da parte di dirigenza e staff tecnico e se dovesse arrivare un'offerta considerata convincente potrebbe lasciare Torino. Per questo, i bianconeri si stanno iniziando a guardare intorno per un eventuale sostituto: tra i nomi in lista c'è quello del brasiliano del Liverpool Alisson Becker, una richiesta esplicita di Luciano Spalletti che l'ha già allenato ai tempi della Roma (intuizione di Walter Sabatini, arrivò come secondo di Szczesny e l'anno dopo diventò titolare con Di Francesco).