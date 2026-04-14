Quante giornate di squalifica per Berardi? La decisione ufficiale del Giudice Sportivo dopo la rissa con Ellertsson in Genoa-Sassuolo

Dopo il duplice fischio di Rapuano che ha mandato Genoa e Sassuolo negli spogliatoi per l’intervallo, nel tunnel si è acceso un parapiglia.

Tutto nasce da un’accesa discussione tra Sabelli e Berardi, con il capitano neroverde che ha iniziato a sbracciare in modo vistoso, venendo trattenuto da Vitinha ed Ellertsson nel tentativo di separarlo.

A quel punto l’arbitro, rientrato per ultimo dal campo, ha assistito a parte della scena e ha deciso di estrarre il cartellino rosso diretto sia per Berardi sia per Ellertsson, senza invece adottare alcun provvedimento nei confronti di Sabelli.