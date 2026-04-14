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Domenico Berardi SassuoloGetty Images
Michael Baldoin

Quante giornate di squalifica per Berardi? La decisione ufficiale del Giudice Sportivo dopo la rissa con Ellertsson in Genoa-Sassuolo

Serie A
Sassuolo
Genoa vs Sassuolo
Genoa

Dopo la doppia espulsione maturata all’intervallo di Genoa-Sassuolo, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, che ha sanzionato entrambi i giocatori con un numero diverso di giornate di squalifica.

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C’era attesa per la decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Domenico Berardi, espulso con cartellino rosso diretto nel corso dell’intervallo di Genoa-Sassuolo.

Non si tratta di una novità in senso assoluto per lui, che ha così raggiunto quota sette espulsioni in Serie A, ma l’episodio ha fatto discutere soprattutto per le modalità, avvenuto in una circostanza particolare e lontano dal rettangolo di gioco.

Alla fine la sanzione, sia disciplinare che economica, è arrivata: insieme a lui è stato squalificato anche Mikael Ellertsson, seppur con provvedimenti differenti.

  • COS'È SUCCESSO?

    Dopo il duplice fischio di Rapuano che ha mandato Genoa e Sassuolo negli spogliatoi per l’intervallo, nel tunnel si è acceso un parapiglia.

    Tutto nasce da un’accesa discussione tra Sabelli e Berardi, con il capitano neroverde che ha iniziato a sbracciare in modo vistoso, venendo trattenuto da Vitinha ed Ellertsson nel tentativo di separarlo.

    A quel punto l’arbitro, rientrato per ultimo dal campo, ha assistito a parte della scena e ha deciso di estrarre il cartellino rosso diretto sia per Berardi sia per Ellertsson, senza invece adottare alcun provvedimento nei confronti di Sabelli.

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  • LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO: QUANTE GIORNATE DI SQUALIFICA PER BERARDI?

    "SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

    BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto."

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  • QUALI PARTITE SALTA BERARDI?

    A causa della squalifica di due giornate, Berardi non sarà a disposizione del Sassuolo per la 33ª e la 34ª giornata di Serie A.

    Il capitano neroverde salterà dunque l’anticipo di venerdì 17 contro il Como, in programma al MAPEI Stadium alle ore 18:30, e la sfida di domenica 26 aprile in trasferta contro la Fiorentina, prevista alle 12:30.

  • QUANTE GIORNATE DI SQUALIFICA PER ELLERTSSON?

    "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

    ELLERTSSON Mikael Egill (Genoa): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel cha adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra."


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  • QUALE PARTITA SALTA ELLERTSSON?

    A differenza di Berardi, Ellertsson è stato squalificato per una sola giornata.

    Il centrocampista del Genoa sconterà il turno di stop nella trasferta di Pisa, in programma domenica 19 aprile alle ore 18:00.

    L’islandese tornerà poi regolarmente a disposizione per la successiva gara casalinga contro il Como, prevista per domenica 26 aprile.

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