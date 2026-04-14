Quante giornate di squalifica per Berardi? La decisione ufficiale del Giudice Sportivo dopo la rissa con Ellertsson in Genoa-Sassuolo

C’era attesa per la decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Domenico Berardi, espulso con cartellino rosso diretto nel corso dell’intervallo di Genoa-Sassuolo.
Non si tratta di una novità in senso assoluto per lui, che ha così raggiunto quota sette espulsioni in Serie A, ma l’episodio ha fatto discutere soprattutto per le modalità, avvenuto in una circostanza particolare e lontano dal rettangolo di gioco.
Alla fine la sanzione, sia disciplinare che economica, è arrivata: insieme a lui è stato squalificato anche Mikael Ellertsson, seppur con provvedimenti differenti.