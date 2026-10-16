Quando torna Dybala dall'infortunio: i tempi di recupero, la data del rientro e le parole di Gasperini

L'infortunio di Manu Koné, alla fine, è stato meno grave di quel che si poteva temere in un primo momento. Ma Paulo Dybala? Che si è fatto l'argentino in Roma-Real Madrid?

Anche lui è stato costretto ad abbandonare anzitempo la partita di Champions League, uscendo tra primo e secondo tempo. E anche lui per un infortunio muscolare, quasi una costante in una carriera lussuosa quanto fragile dal punto di vista fisico.

Cosa si è fatto dunque Dybala, e quando potrà tornare in campo? La possibile data del rientro c'è. E non è lontana nel tempo.



