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Dybala RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Quando torna Dybala dall'infortunio: i tempi di recupero, la data del rientro e le parole di Gasperini

Serie A
Roma
P. Dybala

L'argentino della Roma è stato costretto a uscire durante il match di Champions League contro il Real Madrid, proprio come Koné: quando potrà tornare in campo.

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L'infortunio di Manu Koné, alla fine, è stato meno grave di quel che si poteva temere in un primo momento. Ma Paulo Dybala? Che si è fatto l'argentino in Roma-Real Madrid?

Anche lui è stato costretto ad abbandonare anzitempo la partita di Champions League, uscendo tra primo e secondo tempo. E anche lui per un infortunio muscolare, quasi una costante in una carriera lussuosa quanto fragile dal punto di vista fisico.

Cosa si è fatto dunque Dybala, e quando potrà tornare in campo? La possibile data del rientro c'è. E non è lontana nel tempo.


  • L'INFORTUNIO DI DYBALA

    Ad annunciare l'esito degli esami a cui si è sottoposto Dybala nelle ultime ore è stato Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa per presentare l'anticipo di sabato sera contro il Genoa.

    "Non ci sono situazioni particolari - ha detto l'allenatore giallorosso - È indubbiamente un affaticamento al gemello del polpaccio e speriamo di poterlo recuperare la prossima settimana".

    Anche per Dybala, insomma, la Roma può tirare un sospiro di sollievo: l'infortunio non è preoccupante come il cambio all'intervallo di Roma-Real Madrid avrebbe potuto far credere.

  • NIENTE GENOA

    Come spiegato da Gasperini, Dybala non potrà tornare immediatamente in campo. Almeno una partita, l'ex bianconero sarà costretto a guardarla da fuori come un semplice tifoso.

    La partita in questione è proprio Roma-Genoa, in programma sabato sera all'Olimpico. Dybala non ci sarà proprio a causa del guaio muscolare riportato contro il Real Madrid e costringerà Gasperini a disegnare una squadra che non preveda la sua presenza sulla trequarti.

    Senza lo squalificato Malen, il centravanti sarà Castro. E alle sue spalle agiranno due tra Mora, Soulé e Pellegrini, con quest'ultimo che potrebbe anche arretrare la propria posizione per sostituire Koné in mezzo al campo.

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  • RIENTRO TRA SLOVAN E NAPOLI

    Il mirino di Dybala è dunque puntato sulle due partite successive della Roma: prima i capitolini se la vedranno con lo Slovan Bratislava in Champions League, poi con il Napoli in campionato.

    La presenza in Europa dell'ex campione della Juventus dipenderà innanzitutto dalla velocità e dalla qualità del suo recupero dall'infortunio. Ma anche dalla voglia dello staff medico e dello stesso Gasperini di rischiarlo.

    Se Dybala non riuscirà a recuperare in tempo per lo Slovan, si rivedrà quasi certamente tra i convocati contro il Napoli: il match si giocherà sabato 24 ottobre, di nuovo in anticipo, al Maradona. Lo scenario più probabile, a oggi, è questo.

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