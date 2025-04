Quando si recupera la 34ª giornata di Serie B: date e orari delle partite rinviate per la morte di Papa Francesco

L'intero turno del campionato cadetto si sarebbe dovuto disputare lunedì 21 aprile: la morte del Pontefice ha però portato al rinvio collettivo.

Dalla Serie A in giù, il calcio italiano si è fermato. Lunedì 21 aprile si sarebbero dovute disputare anche le partite della Serie B, che però, al pari di quelle del massimo campionato, della C e della D, sono state rinviate.

"A seguito della scomparsa del Santo Padre - ha comunicato la Lega B - la Lega Nazionale Professionisti Serie B, preso atto della decisione della FIGC che, d’intesa con tutte le componenti federali, ha determinato la sospensione di tutte le competizioni in programma nella giornata odierna, dispone il rinvio di tutte le gare valide per la 34ª giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma oggi, lunedì 21 aprile 2025, a data da destinarsi".

Le partite in questione sono valide per la trentaquattresima giornata del torneo cadetto, la quintultima della stagione regolare prima della disputa dei playoff e dei playout, e come detto si sarebbero dovute giocare tutte il lunedì di Pasquetta.

Quando verranno recuperate? Di seguito il quadro completo con la nuova data.