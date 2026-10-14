Quale partita di Champions su TV8 stasera 14 ottobre: la seconda giornata anche in chiaro e gratis

Il mercoledì di Champions League è anche in chiaro, con una partita in diretta tv gratis su TV8.
Un altro big match, dopo Liverpool-Atletico Madrid della prima giornata, disponibile per tutti senza abbonamenti.
Il mercoledì di Champions League è anche in chiaro, con una partita in diretta tv gratis su TV8.
Un altro big match, dopo Liverpool-Atletico Madrid della prima giornata, disponibile per tutti senza abbonamenti.
Stasera sarà invece il turno di quella che è ormai una grande classica della Champions League, Manchester City-PSG.
Entrambe hanno iniziato il loro percorso con una vittoria, i Citizens col Porto, il Paris con il Bratislava.
Si tratta dell'ottava volta negli ultimi 10 anni che queste due squadra si affrontano in Champions.
Per vedere Manchester City-PSG in tv basterà sintonizzarsi sul canale 8 del digitale terrestre.
Per quanto riguarda invece la visione in streaming, vi servirà accedere al sito di TV8 tramite un qualsiasi dispositivo mobile, dunque un pc, un cellulare o un tablet.
Anche in questo caso la visione della partita sarà completamente gratuita e non servirà alcun tipo di abbonamento.
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