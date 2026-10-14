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manchester city psgGetty Images
Marco Trombetta

Quale partita di Champions su TV8 stasera 14 ottobre: la seconda giornata anche in chiaro e gratis

Champions League
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain

Anche nella seconda giornata di Champions, TV8 trasmetterà una partita in diretta e in chiaro.

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Il mercoledì di Champions League è anche in chiaro, con una partita in diretta tv gratis su TV8.

Un altro big match, dopo Liverpool-Atletico Madrid della prima giornata, disponibile per tutti senza abbonamenti.

  • QUALE PARTITA DI CHAMPIONS IN CHIARO SU TV8

    Stasera sarà invece il turno di quella che è ormai una grande classica della Champions League, Manchester City-PSG.

    Entrambe hanno iniziato il loro percorso con una vittoria, i Citizens col Porto, il Paris con il Bratislava.

    Si tratta dell'ottava volta negli ultimi 10 anni che queste due squadra si affrontano in Champions.

  • DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-PSG

    Per vedere Manchester City-PSG in tv basterà sintonizzarsi sul canale 8 del digitale terrestre.

    Per quanto riguarda invece la visione in streaming, vi servirà accedere al sito di TV8 tramite un qualsiasi dispositivo mobile, dunque un pc, un cellulare o un tablet.

    Anche in questo caso la visione della partita sarà completamente gratuita e non servirà alcun tipo di abbonamento.

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