Puczka al BN: "Sogno la promozione della Juve Next Gen e il salto in prima squadra"

Prima di tutto, che effetto ti fa essere nell’undici ideale del campionato?

È una cosa davvero bellissima. Mi dimostra che sono uno dei migliori nel mio ruolo in campionato, ed è sempre qualcosa di positivo. Sì, è una sensazione molto bella.

Come stai preparando mentalmente e fisicamente la prossima partita contro la Vis Pesaro, una squadra che conosci molto bene e contro cui hai già giocato?

Mentalmente farò di tutto per vincere la partita. È molto importante iniziare bene i playoff e finalmente battere la Vis Pesaro, perché abbiamo perso due volte contro di loro. Adesso è il momento giusto per fare tutto il possibile per vincere.

Avete chiuso il campionato al quinto posto, il miglior risultato della storia della Juventus Next Gen. Qual è il segreto dietro questo risultato?

Penso che non ci sia un segreto vero e proprio. È solo tanto lavoro duro in campo e una buona mentalità. Cerchiamo di vincere ogni partita. È quello che facciamo ogni giorno con gli allenatori e lo staff: ci alleniamo forte e facciamo tutto il possibile per arrivare preparati alle gare.

Nello spogliatoio o magari con il mister avete mai parlato della possibilità di andare in Serie B il prossimo anno?

Sì, certo. All’inizio della stagione Chiellini lo disse un po’ scherzando, che potevamo vincere contro chiunque in questo campionato. Ovviamente sarebbe un sogno vincere i playoff e andare in Serie B. Però pensiamo una partita alla volta e vedremo fin dove riusciremo ad arrivare.