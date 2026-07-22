Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
De Ketelaere BelgioGetty Images

PSG e Bayern Monaco sulle tracce di De Ketelaere: l'Atalanta chiede 50 milioni di euro

Atalanta
C. De Ketelaere
Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Calciomercato

Il trequartista belga può diventare uno dei nomi più caldi sul mercato.

Pubblicità

L'exploit ai Mondiali è alle spalle, ora per Charles De Ketelaere ci sono le vacanze prima di prepararsi alla prossima stagione. Ancora con l'Atalanta?


Il trequartista è stato uno dei migliori giocatori della Serie A nell'ultimo torneo iridato, l'unico a riuscire a bucare l'impenetrabile difesa della Spagna per quello che è stato il suo terzo goal nella competizione, dopo la doppietta rifilata agli Stati Uniti agli ottavi.

Numeri che lo hanno rilanciato anche in chiave mercato, perché le strategie della Dea sono cambiate e ora proprio l'ex Milan può diventare il big sacrificabile in estate.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PERCHE' DE KETELAERE PUO' PARTIRE

    Molto ruota attorno alla posizione di Ederson, tornato a Bergamo dopo il naufragio del trasferimento al Manchester United. Ora, riferisce Il Corriere di Bergamo, il brasiliano non è più il big da sacrificare e la scelta invece può ricadere proprio su De Ketelaere.


    Questioni di valutazioni economiche, ma anche tattiche. Perché se è vero che MaurizioSarri sta provando, oltre al 4-3-3 suo marchio di fabbrica, anche il 4-2-3-1 per vedere se il belga possa agire alle spalle della punta, ci sono Krstovic e Scamacca nel ruolo di nove mentre CDK potrebbe essere gestito come Raspadori: un jolly da impiegare in fascia per farlo accentrare e creare scompiglio in area.

    • Pubblicità

  • LE BIG EUROPEE SU DE KETELAERE

    A incidere anche i tanti interessamenti che stanno arrivando dalle big europee per De Ketelaere. Come riferito dal Corriere di Bergamo, il Bayern Monaco ha aperto un sondaggio e in PremierLeague sono pronti a un'asta.


    La novità è costituita dal Paris Saint-Germain: CDK piace a Luis Enrique per la sua duttilità, potrebbe impiegarlo come esterno offensivo destro, falso nove o trequartista, e i vincitori delle ultime due Champions League lo valutano come alternativa all'obiettivo numero uno, MaghnesAkliouche del Monaco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTO VALE DE KETELAERE: L'ATALANTA FISSA IL PREZZO

    L'Atalanta attende di rivedere De Ketelaere al rientro delle vacanze per testarlo, ma per ogni evenienza ha già fissato il prezzo per un'eventuale cessione.


    Stando al Corriere di Bergamo, servono 50 milioni di euro per il fantasista belga. Non sarà invece sacrificabile l'altro big della rosa, il portiere Marco Carnesecchi, come ribadito anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google