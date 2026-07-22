PSG e Bayern Monaco sulle tracce di De Ketelaere: l'Atalanta chiede 50 milioni di euro

L'exploit ai Mondiali è alle spalle, ora per Charles De Ketelaere ci sono le vacanze prima di prepararsi alla prossima stagione. Ancora con l'Atalanta?
Il trequartista è stato uno dei migliori giocatori della Serie A nell'ultimo torneo iridato, l'unico a riuscire a bucare l'impenetrabile difesa della Spagna per quello che è stato il suo terzo goal nella competizione, dopo la doppietta rifilata agli Stati Uniti agli ottavi.
Numeri che lo hanno rilanciato anche in chiave mercato, perché le strategie della Dea sono cambiate e ora proprio l'ex Milan può diventare il big sacrificabile in estate.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.