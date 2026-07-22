PSG e Bayern Monaco sulle tracce di De Ketelaere: l'Atalanta chiede 50 milioni di euro

Molto ruota attorno alla posizione di Ederson, tornato a Bergamo dopo il naufragio del trasferimento al Manchester United. Ora, riferisce Il Corriere di Bergamo, il brasiliano non è più il big da sacrificare e la scelta invece può ricadere proprio su De Ketelaere.





Questioni di valutazioni economiche, ma anche tattiche. Perché se è vero che MaurizioSarri sta provando, oltre al 4-3-3 suo marchio di fabbrica, anche il 4-2-3-1 per vedere se il belga possa agire alle spalle della punta, ci sono Krstovic e Scamacca nel ruolo di nove mentre CDK potrebbe essere gestito come Raspadori: un jolly da impiegare in fascia per farlo accentrare e creare scompiglio in area.