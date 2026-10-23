Provedel, Bisseck, Mkhitaryan, Bonny o Pio Esposito: chi gioca Inter-Fiorentina, le scelte di Chivu

Chivu fin qui è sempre stato chiaro sulle gerarchie tra i pali. Il portiere titolare dell'Inter è Josep Martinez.

Il tecnico lo ha d'altronde sempre difeso pubblicamente anche davanti a qualche errore piuttosto clamoroso. E fin qui lo ha sempre schierato titolare.

Ora però sembra scoccato il momento di Ivan Provedel, arrivato in estate dalla Lazio per coprire le spalle allo spagnolo ma che secondo alcuni potrebbe addirittura soffiargli il posto.

Cosa che non è finora accaduta e probabilmente non accadrà mai, considerata la grande stima di Chivu nei confronti di Pepo Martinez.