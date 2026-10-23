Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Provedel, Bisseck, Mkhitaryan, Bonny o Pio Esposito: chi gioca Inter-Fiorentina, le scelte di Chivu

Serie A
Inter
Inter vs Fiorentina
Fiorentina

Chivu potrebbe operare qualche cambio rispetto alla vittoria in Champions League: contro la Fiorentina verso un'occasione da titolare per Provedel, ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Nonostante qualche infortunio di troppo la rosa a disposizione di Chivu resta ampia. E gli permette di operare un robusto turnover tra una partita e l'altra.

Rispetto alla vittoria di Champions League contro lo Shakhtar, quindi, quella di campionato potrebbe essere un'Inter parecchio diversa.

Iniziando dalla porta dove contro la Fiorentina potrebbe essere finalmente l'occasione giusta per vedere Provedel dal 1' al posto di Pepo Martinez.

Ma qualche cambio dovrebbe esserci in tutti i reparti: chi gioca titolare Inter-Fiorentina?

  • L'OCCASIONE DI PROVEDEL

    Chivu fin qui è sempre stato chiaro sulle gerarchie tra i pali. Il portiere titolare dell'Inter è Josep Martinez.

    Il tecnico lo ha d'altronde sempre difeso pubblicamente anche davanti a qualche errore piuttosto clamoroso. E fin qui lo ha sempre schierato titolare.

    Ora però sembra scoccato il momento di Ivan Provedel, arrivato in estate dalla Lazio per coprire le spalle allo spagnolo ma che secondo alcuni potrebbe addirittura soffiargli il posto.

    Cosa che non è finora accaduta e probabilmente non accadrà mai, considerata la grande stima di Chivu nei confronti di Pepo Martinez.

  • IL RIENTRO DI BISSECK

    Almeno un cambio verrà operato da Chivu anche in difesa dove si va verso il rientro di Bisseck.

    Il colosso tedesco è partito in panchina contro lo Shakhtar quando il tecnico ha sposta Akanji sul centrodestra con Bastoni in mezzo a Carlos Augusto a sinistra.

    Considerati gli infortuni di Pavard e Stones, entrambi out contro la Fiorentina, domenica all'ora di pranzo dovrebbe toccare di nuovo a Bisseck che potrebbe sostituire Akanji.

    Il tedesco d'altronde ha sempre giocato titolare nelle ultime tre dell'Inter in campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SPAZIO A MKHITARYAN, DIOUF A DESTRA

    Per quanto riguarda il centrocampo nerazzurro possibile maglia da titolare per Mkhitaryan.

    L'esperienza dell'armeno è sempre utile a questa Inter che peraltro non può contare sul nuovo acquisto Curtis Jones, fermo per infortunio.

    Mkhitaryan dovrebbe completare il reparto con i soliti Barella e Calhanoglu, mentre Aleksandar Stankovic va verso un'altra panchina.

    Si cambia anche sulla fascia destra dove Diouf riprende il suo posto, anche perché Spence in Champions League non ha convinto del tutto mentre Luis Henrique è infortunato.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • BONNY O ESPOSITO?

    Il grande dubbio della vigilia di Inter-Fiorentina riguarda l'attacco.

    Senza il capitano Lautaro Martinez, ovviamente, il punto fermo nel reparto è Marcus Thuram: ma chi gioca meglio in coppia col francese?

    Se contro lo Shakhtar la scelta era ricaduta su Bonny, stavolta potrebbe toccare nuovamente a Pio Esposito che non ha brillato nelle ultime uscite.

    Di certo Chivu avrà bisogno di entrambi per continuare il proprio cammino in tutte le competizioni aspettando il rientro del Toro.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
INT

INT

Serie A

25 ott 2026

FIO

FIO