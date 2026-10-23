Provedel, Bisseck, Mkhitaryan, Bonny o Pio Esposito: chi gioca Inter-Fiorentina, le scelte di Chivu

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Nonostante qualche infortunio di troppo la rosa a disposizione di Chivu resta ampia. E gli permette di operare un robusto turnover tra una partita e l'altra.
Rispetto alla vittoria di Champions League contro lo Shakhtar, quindi, quella di campionato potrebbe essere un'Inter parecchio diversa.
Iniziando dalla porta dove contro la Fiorentina potrebbe essere finalmente l'occasione giusta per vedere Provedel dal 1' al posto di Pepo Martinez.
Ma qualche cambio dovrebbe esserci in tutti i reparti: chi gioca titolare Inter-Fiorentina?