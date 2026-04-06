Formazioni ufficiali Udinese-Como: chi gioca titolare e le ultime su Kristensen, Zaniolo, Davis, Nico Paz, Baturina, Douvikas e Morata

Archiviati gli impegni delle nazionali, la Serie A si prepara al rush finale. Weekend lungo quello della trentunesima giornata di campionato, che tra le gare in programma ha anche quella tra Udinese e Como.
Punti importanti quelli che mette in palio la gara del Bluenergy Stadium (fischio d’inizio alle ore 12.30 di lunedì 6 aprile). Classifica tranquilla per i bianconeri, undicesimi con 39 punti, e vincenti nell’ultimo turno prima della sosta.
Ottimo momento di forma per il Como: la squadra allenata da Fabgras, quarta in classifica, vuole prolungare la striscia di vittorie consecutive in campionato, attualmente a quota cinque.
Chi gioca titolare in Udinese-Como? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.