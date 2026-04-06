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Baturina ComoGetty
Nino Caracciolo

Formazioni ufficiali Udinese-Como: chi gioca titolare e le ultime su Kristensen, Zaniolo, Davis, Nico Paz, Baturina, Douvikas e Morata

Serie A
Udinese vs Como
Udinese
Como

Udinese e Como si sfidano nella 31ª giornata della Serie A 2025/2026: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

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Archiviati gli impegni delle nazionali, la Serie A si prepara al rush finale. Weekend lungo quello della trentunesima giornata di campionato, che tra le gare in programma ha anche quella tra Udinese e Como.

Punti importanti quelli che mette in palio la gara del Bluenergy Stadium (fischio d’inizio alle ore 12.30 di lunedì 6 aprile). Classifica tranquilla per i bianconeri, undicesimi con 39 punti, e vincenti nell’ultimo turno prima della sosta.

Ottimo momento di forma per il Como: la squadra allenata da Fabgras, quarta in classifica, vuole prolungare la striscia di vittorie consecutive in campionato, attualmente a quota cinque.

Chi gioca titolare in Udinese-Como? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE

    UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. All. Runjaic

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  • FORMAZIONE UFFICIALE COMO

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Caqueret, Paz; Douvikas. All. Fabregas

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  • INDISPONIBILI UDINESE

    - Buksa - Lesione miofasciale al soleo - Rientro inizio aprile

    - Davis - Squalificato

    Zanoli - Rottura del crociato - Stagione finita

    - Zemura - Problema muscolare - Da valutare

  • INDISPONIBILI COMO

    - Addai - Lesione del tendine d'Achille - Stagione finita

    - Ramon - Problema al muscolo psoas - Rientro metà aprile

    - Rodriguez - Problema al ginocchio - Rientro inizio aprile

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