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Pedro LazioGetty Images
Alessandro De Felice

Formazioni ufficiali Lazio-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Motta, Gila, Cataldi, Pedro, Suzuki, Troilo, Bernabé e Strefezza

Serie A
Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913

Tutto sulle formazioni di Lazio-Parma, match della trentunesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina, le ultime.

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Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Parma all’Olimpico per la sfida valida per il trentunesimo turno.

I biancocelesti sono reduci da tre vittorie di fila contro Sassuolo, Milan e Bologna e vogliono proseguire la striscia positiva.

Dall’altra parte il Parma vuole tornare al successo dopo quattro gare senza vittorie: negli ultimi 360 minuti, i ducali hanno totalizzato appena due punti, frutto di due pari e due sconfitte di fila.

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Parma, in programma sabato sera alle 20:45 all'Olimpico: chi gioca titolare? Chi va in panchina?

  • FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.

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  • FORMAZIONE UFFICIALE PARMA

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabè, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

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  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI LAZIO-PARMA

    INDISPONIBILI LAZIO

    Basic (Infortunato)

    Gigot (Infortunato)

    Provedel (Infortunato)

    Rovella (Infortunato)

    Zaccagni (Infortunato)


    INDISPONIBILI PARMA

    Troilo (Squalificato)

    Almqvist (Infortunato)

    Bernabé (Infortunato)

    Cremaschi (Infortunato)

    Frigan (Infortunato)

  • DOVE VEDERE LAZIO-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    La partita di Serie A tra Lazio e Parma sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento sarà Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

    La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.



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