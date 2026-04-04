Formazioni ufficiali Lazio-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Motta, Gila, Cataldi, Pedro, Suzuki, Troilo, Bernabé e Strefezza

Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Parma all’Olimpico per la sfida valida per il trentunesimo turno.
I biancocelesti sono reduci da tre vittorie di fila contro Sassuolo, Milan e Bologna e vogliono proseguire la striscia positiva.
Dall’altra parte il Parma vuole tornare al successo dopo quattro gare senza vittorie: negli ultimi 360 minuti, i ducali hanno totalizzato appena due punti, frutto di due pari e due sconfitte di fila.
Le ultime sulle formazioni di Lazio-Parma, in programma sabato sera alle 20:45 all'Olimpico: chi gioca titolare? Chi va in panchina?