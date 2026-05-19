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ACF Fiorentina v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, De Ketelaere e Scamacca

Serie A
Fiorentina vs Atalanta
Fiorentina
Atalanta

La Fiorentina ospita l'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

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Si chiude all'Artemio Franchi il campionato di Fiorentina e Atalanta.

Le due compagini infatti si affrontano nell'anticipo dell'ultimo turno di Serie A e lo fanno sapendo di non avere più nulla da chiedere al torneo.

I gigliati, che sono reduci dal successo per 2-0 sul campo della Juventus, sono già certi della matematica salvezza, mente gli orobici, nonostante la sconfitta interna nello scontro diretto contro il Bologna, si sono di fatto già assicurati il settimo posto che vale l'accesso ai prossimi preliminari di Conference League.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Atalanta.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Paolo Vanoli non potrà contare sullo squalificato Ranieri, al centro della difesa al fianco di Pongracic potrebbe dunque esserci Rugani. Mandragora favorito su Brescianini per una maglia da titolare in mediana, mentre in attacco sarà ancora Piccoli il perno di un tridente completato da Solomon e uno tra Harrison e Gudmundsson.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Rugani, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Solomon. All. Vanoli.

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  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Consueto 3-4-2-1 per l'ex Palladino, che in difesa dovrebbe preferire Scalvini a Djimsiti. Zappacosta in vantaggio su Bellanova per una maglia sull'out di destra, mentre in attacco è ballottaggio tra Krstovic e Scamacca.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.


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  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    Ranieri

    INFORTUNATI

    Kean

    Parisi

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Bernasconi

    Kossounou


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