Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, De Ketelaere e Scamacca

Si chiude all'Artemio Franchi il campionato di Fiorentina e Atalanta.

Le due compagini infatti si affrontano nell'anticipo dell'ultimo turno di Serie A e lo fanno sapendo di non avere più nulla da chiedere al torneo.

I gigliati, che sono reduci dal successo per 2-0 sul campo della Juventus, sono già certi della matematica salvezza, mente gli orobici, nonostante la sconfitta interna nello scontro diretto contro il Bologna, si sono di fatto già assicurati il settimo posto che vale l'accesso ai prossimi preliminari di Conference League.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Atalanta.