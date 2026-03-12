Goal.com
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Como-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Perrone, Nico Paz, Hermoso, Koné, Soulé e Dybala

Le scelte di formazione di Fabregas e Gasperini per Como-Roma, big match del 29° turno di Serie A: chi gioca titolare la sfida del 'Sinigaglia'.

Stessi punti (51) dopo ventotto giornate e ambizione massima di prendersi il quarto posto che vorrebbe dire approdo alla prossima edizione della Champions League: Como e Roma si giocano una fetta enorme di obiettivo nello scontro diretto del 'Sinigaglia'.

Calcio d'inizio domenica alle ore 18, tre mesi dopo il primo confronto stagionale andato in scena all'Olimpico: il 15 dicembre fu la rete di Wesley a regalare tre punti preziosi alla truppa guidata da Gasperini.

Di seguito tutti gli aggiornamenti nella marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio di Como-Roma: le scelte di formazione dei due tecnici.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Nulla di grave per Perrone, uscito anzitempo dal match di Cagliari: l'argentino sarà titolare accanto a Da Cunha in mediana. Trequarti di assoluta qualità alle spalle di Douvikas: Baturina e Jesus Rodriguez ai lati di Nico Paz. Van der Brempt più di Smolcic, Kempf può spuntarla su Diego Carlos.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Out per squalifica Ndicka: tra i tre di difesa si rivedrà Hermoso, con Rensch sulla corsia di destra. Koné in dubbio a causa di un affaticamento muscolare: pronto El Aynaoui accanto a Pisilli. Ancora out sia Soulé che Dybala: sulla trequarti spazio per Cristante e Pellegrini, entrambi a sostegno di Malen.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

  • DOVE VEDERE COMO-ROMA IN TV E STREAMING

    La partita tra Como e Romo sarà visibile su DAZN tramite la consueta app, fruibile in vari modi: su smart tv, console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    Como-Roma sarà trasmessa anche da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

    Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, a loro dedicato e incluso nel costo dell'abbonamento; l'altra opzione è il 'Pass Sport' presente sulla piattaforma NOW.

  • ARBITRO COMO-ROMA: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Massa
    • Assistenti: Meli e Alassio
    • Quarto ufficiale: Sozza
    • VAR: Fabbri
    • AVAR: Gariglio
0