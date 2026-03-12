Probabili formazioni Como-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Perrone, Nico Paz, Hermoso, Koné, Soulé e Dybala

Stessi punti (51) dopo ventotto giornate e ambizione massima di prendersi il quarto posto che vorrebbe dire approdo alla prossima edizione della Champions League: Como e Roma si giocano una fetta enorme di obiettivo nello scontro diretto del 'Sinigaglia'.
Calcio d'inizio domenica alle ore 18, tre mesi dopo il primo confronto stagionale andato in scena all'Olimpico: il 15 dicembre fu la rete di Wesley a regalare tre punti preziosi alla truppa guidata da Gasperini.
Di seguito tutti gli aggiornamenti nella marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio di Como-Roma: le scelte di formazione dei due tecnici.