Probabili formazioni Como-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Perrone, Nico Paz, Hermoso, Koné, Soulé e Dybala

La partita tra Como e Romo sarà visibile su DAZN tramite la consueta app, fruibile in vari modi: su smart tv, console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Como-Roma sarà trasmessa anche da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, a loro dedicato e incluso nel costo dell'abbonamento; l'altra opzione è il 'Pass Sport' presente sulla piattaforma NOW.